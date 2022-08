Neue chinesische Marke : Mauer und Blümchen

Der Konsument wird sich an neue Namen gewöhnen müssen. Nach Nio und BYD kündigt nun Great Wall den Eintritt in den europäischen Markt an. Begonnen werden soll das Experiment in Deutschland unter den Marken Ora und Wey.

Seinen ersten Auftritt in Deutschland hatte der Ora Funky Cat auf der IAA in München. Bild: Boris Schmidt

Jahrelang wurden chinesische Autohersteller angekündigt, immer wieder sind halbherzige Versuche unternommen worden und gescheitert, nun wird die Sache offenbar ernst. Die in Europa spürbare Hinwendung zum Elektroauto mit seiner relativ einfachen Konstruktion senkt die Markteintrittsbarrieren, außerdem können chinesische Hersteller mit dieser Technik einige Erfahrung aufbieten. Der Konsument wird sich an neue Namen gewöhnen müssen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Nach Nio und BYD kündigt nun Great Wall den Eintritt in den europäischen Markt an, begonnen werden soll das Experiment in Deutschland unter den Marken Ora und Wey im vierten Quartal dieses Jahres. Da kein eigener Vertrieb zur Verfügung steht, haben sich die Chinesen mit der Emil Frey Gruppe verbündet. Die bekannte schweizerische Handelsgruppe verfügt hierzulande über knapp 100 Standorte, an denen Personenwagen verschiedener Marken vertrieben werden. Zudem ist sie offizieller Importeur von Mitsubishi und Subaru in Deutschland.

Starten will Great Wall mit dem Ora Funky Cat, einem 4,24 Meter langen elek­trischen Kompaktwagen mit, sagen wir, eigenwilligem Design. Hinter den knuddeligen Augen verbirgt sich Akkutechnik für etwa 300 normierte Kilometer Reichweite. Im Vergleich geradezu konservativ tritt das kompakte SUV Coffee 01 an, das unter der für gehobene Ansprüche gedachten Marke Wey eingeführt werden soll. Es wird von einem an der Steckdose aufladbaren Plug-in-Hybrid mit der beachtlichen Normreichweite von rund 150 Kilometern angetrieben. Ob es dabei bleibt, ist angesichts der sich ändernden Förderbedingungen offen, die Nachfrage leidet gerade unter der Ankündigung, die Subventionen zu kürzen. Genaue technische Daten, Preise und Vertriebswege sind noch nicht bekannt, Great Wall hat dafür den Salon in Paris im Oktober vorgesehen. Frühere Aussagen lassen für den Ora Funky Cat einen Starttarif von 30.000 Euro erwarten, der Wey Coffee 01 dürfte um 50.000 Euro beginnen.

Aus China hierzulande sanft aufgeblüht ist schon MG, das mit dem traditionsreichen britischen Namen nur noch diesen gemein hat (Technik und Motor vom 2. August). Great Wall Motor besteht seit 1984, im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge rund 1,3 Millionen Neuwagen verkauft, vor allem unter der Marke Haval.