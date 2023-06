Cessna abgestürzt : Die Ohnmacht des Piloten

Aktualisiert am

An sich ein formidabler Jet: Cessna Citation, hier der US-Army Bild: Adrian Pingstone

Der Absturz eines Businessjets am 4. Juni nach einem Irrflug auch über der amerikanischen Hauptstadt Washington hat womöglich eine naheliegende Erklärung: Plötzlicher Druckabfall. Ohne sofortige Reaktion der Crew werden dann alle an Bord bewusstlos. Zwei Kampfflugzeuge waren aufgestiegen und hatten im Überschallflug die Cessna Citation V erreicht. Die Piloten der Militärjets stellten fest, dass der Pilot der 1990 gebauten Citation zusammengesackt im Cockpit saß.

Der von den F-16 ausgelöste Überschallknall hatte unter der Bevölkerung Besorgnis ausgelöst. Über Washington besteht ein Flugbeschränkungsgebiet bis 5500 Meter Höhe. Obwohl der Citation Jet in 10.300 Metern Höhe flog, wurde Alarm ausgelöst, da sich der einzige Pilot an Bord nicht am Funk meldete. Er war mit drei Passagieren unterwegs.