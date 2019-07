Aktualisiert am

Das muss ihnen erst mal einer nachmachen: Vor zehn Jahren war die Knaus-Tabbert Group der Pleite nah, heute steht sie, nach der Übernahme durch einen Investor, mit ihren Marken Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@b und Morelo wieder glänzend da. Produktionszahlen und Marktanteile in Deutschland und Europa kennen offenbar nur eine Richtung, nach oben. Dabei surft die Gruppe auf einer Erfolgswelle, die schon seit vier Jahren durch die Branche rollt, ein Rekord jagt den nächsten. Bei Knaus Tabbert war das Jahr 2018 das erfolgreichste aller Zeiten. Keiner weiß, wie lange das noch weitergeht, aber die Hersteller sind – noch – zuversichtlich. Erste Verwerfungen gibt es: Deutschland ist jetzt vor dem jahrelangen Spitzenreiter Großbritannien der größte Wohnwagenmarkt Europas. Der Brexit grüßt schon mal.

Bei Knaus soll zum Beispiel der neue Integrierte Live I, der die gleichnamige Baureihe nach oben abrundet, für weiterhin gute Laune sorgen. Der Einstieg in die 2,32 Meter breite Königsklasse kostet hier für die Sieben-Meter-Version vergleichsweise bescheidene 59.990 Euro, bei guter Ausstattung. Noch ein wenig günstiger kommt der Cara Core, der erste Integrierte der Marke Weinsberg, der mit dem Knaus verwandt, aber doch unterschiedlich genug ist, um ihn in der Mittelklasse ein paar Tausender unterhalb des Live I zu positionieren. Die Preisliste für die drei Versionen beginnt bei 55.490 Euro. Alle neuen Integrierten laufen auf dem Fiat Ducato in der 3,5-Tonnen-Klasse.