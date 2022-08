Caravaning beliebter denn je : Gebraucht teurer als neu

An diesem Freitag hat in Düsseldorf der Caravan-Salon begonnen, die größte Messe ihrer Art in der Welt. Die Lust am Freizeitfahrzeug ist ungebrochen, der Markt aber rückläufig wegen der Lieferschwierigkeiten.

In Düsseldorf hat der 61. Caravan-Salon begonnen. Es ist der erste seit 2019, der kaum durch Corona beeinträchtigt ist, und das Interesse im Vorfeld war riesig, ebenso wie das allgemeine Interesse am Caravaning. Nach einer repräsentativen Umfrage der Marktforscher von Miios und der Gsr Unternehmensberatung sind nämlich 31 Prozent aller Menschen „Caravan-affin“, was ein theoretisches Potential von rund 20 Millionen Kunden bedeute. Und 12 Prozent der Affinen geben an, den Salon besuchen zu wollen. Das wären dann gut zwei Millionen, was wohl die Kapazität der Messe sprengen würde. Im vergangenen Jahr kamen knapp 190.000 Besucher in zehn Tagen.

16 Euro kostet das Vergnügen, sich einen kompletten Überblick über die Branche zu verschaffen. Neben dem Erwartbaren, also Wohnmobilen und Wohnwagen, geht es auch um Fahrzeugtechnik, Komponenten und Anbauteile, Zelte, Mobilheime, natürlich ums Zubehör fürs Camping, aber auch um Outdoorkleidung und -ausrüstung. Dazu werben Tourismusregionen und Camping- wie Stellplätze um Besucher. Es sollte für jeden Caravaning-Freund etwas dabei sein. Das Motto des 2022er-Salons lautet: „Leidenschaft, die verbindet.“

Die Besucher, der Rekord steht übrigens bei 270.000 im Corona-Vorjahr 2019, werden viele ganz neue Produkte zu sehen bekommen, wie zum Beispiel den Bürstner Lyseo Gallery mit seinem aufblasbaren Alkoven. Hymer bringt die Serienversion des Vision-Venture-Konzepts von 2019, einen beeindruckenden Zwei-Personen-Camper mit vielen neuen Ideen. Im Heck hat der Offroad-Camper-Van auf Mercedes-Basis nicht wie üblich eine Flügeltür, sondern eine horizontal geteilte Klappe. So kann man ähnlich wie auf einer Terrasse im Heck frühstücken. Um hinten einsteigen zu können braucht es aber eine kleine Leiter. Kompakte Camper-Vans bleiben gefragt. Fiat ist aufgrund von Produktionsproblemen dabei, seine Vormachtstellung als Lieferant des Basisfahrzeugs (Ducato) zu verlieren, Ford mit seinem Transit, aber auch Mercedes-Benz und Volkswagen springen in die Bresche.

Rückgang durch Lieferengpässe begründet

Im scheinbaren Widerspruch zur riesigen Lust auf Freizeitfahrzeuge steht aber die allgemeine Marktentwicklung. Einschließlich Juli wurden 2022 in Deutschland nur gut 47.000 Wohnmobile neu zugelassen, das ist ein Minus von 16 Prozent im Vergleich mit den ersten sieben Monaten des Vorjahres. Die Zulassung von Wohnwagen ist um drei Prozent rückläufig, 16.800 wurden in den Verkehr gebracht.

Der Rückgang liege aber keinesfalls an einer erlahmenden Nachfrage, sondern sei allein mit den Lieferengpässen begründet, hieß es bei der Vorstellung der Umfrage. Felix Puzio-von Bredow, Caravaning-Händler aus dem Raum Kassel, berichtet: „Es gibt ein riesiges Interesse, und wir können es nicht befriedigen. Wir haben nichts da stehen.“ Feste Kaufverträge mache er nur noch, wenn er seitens des Herstellers eine Auftragsbestätigung mit Fahrgestellnummer des zu bauenden Fahrzeugs habe. Alle anderen müsse er vertrösten. Die Wartezeit liege oft bei mehr als zwölf Monaten.

Diese Situation führe zu dem Phänomen, dass mitunter Gebrauchtfahrzeuge teurer gehandelt würden als neue. Fünf bis sieben Jahre alte Wohnmobile lägen über dem Neupreis, aber auch alte Wohnwagen seien extrem teuer.

Die in der vergangenen Woche vorgestellte Umfrage bestätigt diese Einschätzung: 20 Prozent der Caravan-Freunde, also 300.000, wollen sich bis Ende 2023 ein neues Fahrzeug zulegen, 60 Prozent wollen aber weniger Geld dafür ausgeben, 40 Prozent schauen sich auf dem Gebrauchtmarkt um. Als wichtigste Eigenschaften des neuen Fahrzeugs werden ein sparsamer Umgang mit Kraftstoff, eine hohe Autarkie und die Möglichkeit der Finanzierung genannt. Im Vergleich mit 2020 sei der durchschnittliche Neupreis für ein Wohnmobil um neun Prozent auf 61.300 Euro gestiegen. Wohnwagen wurden nur fünf Prozent teurer, 26.250 Euro betrug der Durchschnittspreis.

Bei allem Interesse am Caravaning, ein Ergebnis der Umfrage überrascht: 38 Prozent der Befragten konnten spontan keine einzige Caravaning-Marke nennen. Da bleibt noch viel zu tun fürs Marketing.