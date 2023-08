Noch bis Ende dieser Woche läuft der Caravan Salon in Düsseldorf. Wieder gibt es eine Rekordbeteiligung an Ausstellern. Bei Reisemobilen geht es weiter aufwärts, nur Wohnwagen schwächeln etwas. Eine Auswahl frisch von der Messe.

Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf beobachten die Aussteller, die mit mehr als 750 Teilnahmen für eine neue Rekordbeteiligung sorgen, gespannt, ob die Kauflust der Kunden weiter beständig ist und die jüngste kleine Delle in der seit Jahren steil nach oben gerichteten Zulassungsstatistik verschwinden wird. Wenig Sorgen bereiten die Reisemobile, die konnten in der ersten Hälfte des Jahres mit einem Zuwachs von einem Prozent ihr extrem hohes Niveau halten. Wohnwagen hingegen haben rund zehn Prozent verloren, mit neuen Modellen und für Elektromobilität maßgeschneiderten Camping-Anhängern sollen sie wieder an Fahrt gewinnen. Das erste Wochenende bestätigte die ungebrochene Lust am Freizeitfahrzeug, es kamen mehr als 75.000 Besucher. Für das kommende, zweite Wochenende bittet die Messe, mit Bus und Bahn zu kommen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Die Tendenzen in Düsseldorf sind klar erkennbar. Immer mehr Kunden wünschen sich Allradantrieb und unterstreichen den Traktionsgewinn mit besonders dicken Geländereifen und teils martialischen Accessoires. Wo doch Off-Road-Fahrten in den meisten Teilen Europas tabu sind, und in die Wüsten Afrikas auch keiner mehr wirklich zu reisen wagt. Den saftig gestiegenen Preisen von Reisemobilen und Caravans begegnen andere mit dem Wunsch nach einem Selbstausbau. Auf dem Freigelände des Salons werden hierzu Vorträge und Workshops angeboten, wer den kompletten Aufwand scheut, findet auch vorgefertigte Möbelstücke, Schlafbänke und Küchenzeilen bei den Ausstellern.