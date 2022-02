Aktualisiert am

Auszeichnung Car of the Year

Auszeichnung Car of the Year :

Auszeichnung Car of the Year : „Bei uns gibt es keine Blumentöpfe“

Frank Janssen, der Präsident der Jury Car of the Year, über unabhängige Empfehlungen, die Bedeutung von Auszeichnungen und welche Autos siegfähig sind.

Herr Janssen, auf der Straße sieht man immer mal wieder Autos mit einem Aufkleber „Auto des Jahres, Car of the Year“. Was steckt dahinter?

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Dahinter steckt der älteste und renommierteste Auto-Preis der Welt. Car of the Year wurde 1964 gegründet. Der Jury gehören derzeit 61 professionelle und erfahrene Autojournalisten aus 23 europäischen Ländern an.

Was hat der Kunde davon?

Eine ehrliche Empfehlung. Bereits die sieben Autos im Finale sind sehr gute Autos. Das Fahrzeug, das am Ende gewinnt, bietet das beste Paket aus Preis-Leistungs-Verhältnis, Innovation, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit. Fahrspaß darf außerdem gerne dabei sein. Bei uns haben sogar Sportwagen eine Chance, sie gewinnen aber eher selten. Meistens siegt die Vernunft.

In der Branche gilt der Preis als der begehrenswerteste der Welt. Wieso?

Wegen der Unabhängigkeit. Außerdem haben wir keine Kategorien. So geht nicht jeder Hersteller mit einem Blumentopf nach Hause, damit alle glücklich sind. Es gibt am Ende nur einen Sieger und deshalb auch manchmal lange Gesichter bei denen, die nicht Erste wurden. Bei uns steht der Verbraucher im Vordergrund, nicht die Industrie.

Es gibt immer wieder Gerüchte, die Industrie könne Auszeichnungen auf die eine oder andere Art kaufen. Wie steht es um Car of the Year?

Der Preis ist unabhängig von der Industrie. Im Gegensatz zu einigen anderen Awards kann die das Ergebnis nicht kaufen. Außerdem sind wir transparent. Das Punkteschema ist klar, und die Jurymitglieder sind verpflichtet, ihre Wahl schriftlich zu begründen. Das alles kann jeder auf unserer Homepage carofthe­year.org nachlesen.

Wer finanziert die Organisation?

Neun Verlage werfen je einen Beitrag in den Topf. Aus dem finanzieren wir beispielsweise unsere Website, die Miete einer Teststrecke oder bezahlen die Kamerateams, die Filme für unsere Preisverleihung drehen.

Automessen haben in jüngster Zeit an Bedeutung eingebüßt. Verlieren auch Auszeichnungen ihre Anziehungskraft?

Ein Autokauf ist eine enorme Investition. Ich glaube, dass Autokäufer deshalb Orientierung suchen. Die finden sie bei uns. Und ich glaube, dass gerade zurzeit, wo wir die Anfänge der Elektromobilität erleben, die Fragen eher mehr werden als weniger. Was die Messen angeht, bin ich zuversichtlich, dass diese nach Corona ein Comeback erleben werden. Die Menschen wollen raus, reisen, sich treffen, Dinge sehen und anfassen. Diese Sehnsucht ist mit Corona nur größer geworden.

Im Finale für Car of the Year 2022 steht keine einzige deutsche Marke. Wie kann das sein, wo doch die deutschen Hersteller den Weltmarkt prägen?

Das ist in der Tat erstaunlich und auch bedauerlich. Aber man darf nicht vergessen, dass deutsche Autos zwar sehr beliebt, aber eben auch recht teuer sind. Im vergangenen Jahr hat der Yaris vom japanischen Hersteller Toyota gewonnen – ein klassischer Hybrid ist gerade derzeit eine schlaue Lösung für Leute, die zwar niedrige Verbräuche und Emissionen wollen, die ein Elektroauto aber nicht laden können. Die ausländischen Hersteller haben enorm aufgeholt, in jüngster Zeit vor allem die Koreaner.