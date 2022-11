Aktualisiert am

Car of the year : VW hält die Fahne hoch

Der Preis „Car of the year“ gilt als begehrtester Preis der Branche. Die Finalisten für die Auszeichnung im Jahr 2023 stehen fest. Nur ein einziger deutscher Hersteller hat es in die Endrunde geschafft.

VW ID Buzz Bild: German Car of the Year

Immerhin, dieses Mal ist eine deutsche Marke dabei. Im letzten Durchgang hatte es tatsächlich keine einzige ins Finale geschafft, eigentlich unglaublich angesichts der Stellung der deutschen Autoindustrie auf dem Weltmarkt. Die Rede ist vom Preis Car of the year, der seit 1964 vergebenen Auszeichnung, die übersetzt Auto des Jahres heißt und als begehrtester Preis der Branche gilt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor".

Nominiert für die Auszeichnung Car of the year 2023 sind, in alphabetischer Reihenfolge: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, die baugleichen Modelle Subaru Solterra und Toyota BZ4X sowie der Volkswagen ID Buzz.

Volkswagen hält damit als einziger deutscher Hersteller die Fahne hoch, er geht mit dem elektrisch angetriebenen und an das historische Vorbild anknüpfenden Bus ins Rennen. Die sieben Finalisten sind von 61 europäischen Fachjournalisten der Jury in geheimer Wahl auserkoren worden. Sie wählten in diesem Jahr aus 27 Kandidaten.

Auf der Liste standen technische Meisterwerke wie der neue BMW i7 oder der fulminante Range Rover, die es beide nicht geschafft haben. Auch der Bestseller GLC aus dem Programm von Mercedes-Benz ist über die erste Runde nicht hinausgekommen, ebenso wie der an sich weithin gelobte Opel Astra. Über die Beweggründe lässt sich nur spekulieren, erst die Wahl zum Auto des Jahres ist öffentlich. Es gibt Mitglieder der Jury, die in der Ablehnung teurerer Autos einen Fehler sehen, setzt sich Innovation doch zumeist von oben nach unten durch.

Nun gilt es, alle Finalisten noch mal genau unter die Lupe zu nehmen. Der Sieger wird am 13. Januar 2023 auf der Automesse in Brüssel verkündet. Die Redaktion Technik und Motor begleitet regelmäßig die Wahl, der Autor dieser Zeilen ist Mitglied der Jury. Ein kleine Tradition ist auch schon die Onlineumfrage, die sich großer Beliebtheit erfreut und die wir vor Bekanntgabe wieder starten werden.