Car of the year 2023

Car of the year 2023 :

Car of the year 2023 : Wählen Sie Ihren Favoriten!

An diesem Freitag wird das „Car of the Year, Auto des Jahres 2023“ gekürt. Wir wollen von Ihnen wissen, welches Ihr Favorit ist. Stimmen Sie ab.

Der Preis „Car of the year“ gilt als begehrtester Preis der Branche. Diesmal hat es nur ein einziger deutscher Hersteller ins Finale geschafft, eigentlich unglaublich angesichts der wirtschaftlichen Stellung der Industrie in der Welt.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Nominiert für die Auszeichnung Car of the year 2023 sind, in alphabetischer Reihenfolge: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, die baugleichen Modelle Subaru Solterra und Toyota BZ4X sowie der Volkswagen ID Buzz.

Volkswagen hält damit als einziger deutscher Hersteller die Fahne hoch, er geht mit dem elektrisch angetriebenen und an das historische Vorbild anknüpfenden Bus ins Rennen. Die sieben Finalisten sind von 61 europäischen Fachjournalisten der Jury in geheimer Wahl auserkoren worden. Der Sieger wird an diesem Freitag auf der Automesse in Brüssel verkündet. Die Redaktion Technik und Motor begleitet regelmäßig die Wahl, der Autor dieser Zeilen ist Mitglied der Jury.

Ein kleine Tradition ist auch schon die Onlineumfrage unter unseren Lesern, die sich großer Beliebtheit erfreut und die wir hiermit wieder starten. Wir möchten gern wissen: Welches Modell wäre Ihr Auto des Jahres 2023?

Probefahrten und Fahrberichte der Favoriten

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Toyota BZ4X

Volkswagen ID Buzz