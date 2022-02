Car of the year 2022

Car of the year 2022 :

Car of the year 2022 : Wählen Sie Ihren Favoriten!

An diesem Montag wird das „Car of the Year, Auto des Jahres 2022“ gekürt. Wir wollen von Ihnen wissen, welches Ihr Favorit ist. Stimmen Sie ab.

Dieses Jahr hat eine faustdicke Überraschung parat, man könnte auch sagen: Eine herbe Enttäuschung. Der bedeutendste Preis in der Automobilbranche wird an diesem Montag vergeben, und aus Deutschland ist keine deutsche Marke dabei. Für die Auszeichnung „Car of the Year, Auto des Jahres 2022“ haben 61 Fachjournalisten aus 23 Ländern Europas sieben Finalisten ausgewählt.

Unter ihnen sind, ein eindeutiges Signal, sechs reine Elektroautos: Cupra Born, Renault Mégane E-Tech, Hyundai Ioniq 5, Kia EV 6, Skoda Enyaq und Ford Mustang Mach E. Als einziger Vertreter, der noch auf Wunsch Verbrennungsmotoren an Bord hat und damit derzeit wohl noch die breiteste Käuferschicht anspricht, ist der Peugeot 308 dabei.

Bis zu diesem Freitag mussten die Juroren und Jurorinnen abstimmen. Sie vergeben 25 Punkte, verteilt auf mindestens fünf der Finalisten. Der erste Platz darf nicht doppelt besetzt werden. Die Höchstnote beträgt 10 Punkte, Null sind auch erlaubt. Es zählen unter anderem Innovation, Fahrfreude, Design und Preis-Leistungsverhältnis.

Wir möchte gerne wissen, welches Auto Ihr Favorit ist. Am Montag gegen 17.30 Uhr werden Sie erfahren, welches Modell die Jury gewählt hat.

