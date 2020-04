Cannondale Canvas Neo gefahren : Sport für die Stadt

Das Cannondale Canvas Neo ist ein Fahrrad, das an sich ein schickes Rad für die Stadt ist, das aber so tut, als bibbere es darauf, umgehend hinaus ins Gelände zu dürfen. Es ist bequemer, als es aussieht.

Richtiger Sport und das, was man sportlich nennt, sind zwei ziemlich verschiedene Dinge. Man muss keinen DTM-Boliden und den süßen Roadster von Papas Prinzesschen nebeneinanderstellen, um das einzusehen. Auch bei Fahrrädern gibt es eine lange Tradition, braven Modellen für den Alltag von jedermann einen Hauch sportiver Eleganz zu verleihen. Früher sprach man zum Beispiel vom Halbrenner – da war nicht viel mehr nötig als ein runder Lenker mit den entsprechenden Bremsgriffen. Warum sollte dieses Rezept nicht auch bei Elektrorädern funktionieren? Und so legt Cannondale mit dem Canvas Neo (je nach Ausstattung 3400 bis 3800 Euro) ein Modell auf, das an sich ein schickes Rad für die Stadt ist, das aber so tut, als bibbere es darauf, umgehend hinaus ins Gelände zu dürfen. Ausprobiert wurde die Variante Remixte 2 mit erniedrigtem Oberrohr.

Leuchtend rot und auf dicken Schwalbe G-One Performance (29 × 2,35) mit straßentauglich kleinen Noppen rollend, ist das Rad sicher für viele Augen ein elektrisches Mountainbike. Aber das täuscht gründlich. Mit seinem den 500-Wattstunden-Akku aufnehmenden Aluminiumrahmen und der geraden Karbon-Gabel wurde es für einen eher gemütlicheren Fahrstil konzipiert. Nicht hakelige Wurzelpfade und Schotterpisten, sondern der zügige Geradeauslauf auf Asphalt sind die Sache dieses Rads.

Selbstverständlich macht locker bella figura, wer mit einem schneidigen Kurvenschwung vorfährt. Aber bitte schön, man sollte es damit nicht übertreiben. Es genügt doch, wenn Cannondale draufsteht. Im Ernst: Das Canvas Neo sieht schneller und unbequemer, kurzum sportlicher aus, als es sich anfühlt, sobald man sich drauf- schwingt. Dann ist es einfach ein ausgesprochen handliches, angenehm, ja geradezu bequem zu fahrendes Pedelec.

Fügen sich ins Bild von Sportlichkeit

Das Canvas Neo 2, das preisgünstigere Modell, hat als Antrieb den Bosch-Motor Performance Line und das kleine Purion-Bediendisplay. Auch das sind Details, die sich ins Bild von Sportlichkeit fügen, ohne aus dem Rad ein echtes Sportgerät zu machen. Für den Aufpreis des Neo 1 erhält man in einem etwas anderen Rahmen den Motor Performance Line CX, die Möglichkeit, einen zweiten Akku mitzunehmen, und statt einer 9-Gang-Schaltung (Shimano Alivio, 38 × 11–36 Zähne) zehn Ritzel hinten. Auch die hydraulischen Scheibenbremsen stammen von Shimano (MT 200, vorn und hinten 180 Millimeter). Es lässt sich nicht sagen, dass irgendetwas von den aufpreispflichtigen Optionen beim Bewegen des Neo 2 als schmerzlicher Verzicht aufgefallen wäre.

Die Alltagstauglichkeit des Canvas Neo ist nicht schlecht, aber doch auf den urbanen Gebrauch reduziert. Man bekommt vernünftige, stabile Schutzbleche, wird aber nach der ersten richtigen Regenfahrt merken, dass auch die von den reichlich den Dreck verteilenden G-One überfordert sind. Hinten ist die Schutzblechbefestigung mit einer Andeutung von Gepäckträger verbunden. Für eine Business-Tasche reichen die horizontale Streben, für eine Tour mit Reisegepäck nicht. Hinten auf dem Schutzblech sitzt, schick, ein putziges LED-Rücklicht. Wie bei vielen anderen Rädern wird auf den dazugehörenden Rückstrahler verzichtet. Das Fahrlicht des Scheinwerfers ist ordentlich.

Die Reichweite dieses ausdrücklich als urbaner Traffic Slayer beworbenen Elektrorads könnte mit einem ehrlichen „völlig ausreichend“ angegeben werden. Wenn Cannondale im Netz bis zu 95 Kilometer verheißt, dann verhält es sich damit ähnlich wie mit den Verbrauchsangaben der Autohersteller. Summa summarum: ein Elektrorad, das mit sportlicher Optik auf jüngere Kundschaft zielt, aber mit problemloser Handlichkeit auch Junggebliebenen gefallen kann.