Bald trifft sich die Camper-Welt in Düsseldorf zum Caravan Salon. Es wird wieder alles gezeigt, was irgendwie mit dem Thema Freizeitfahrzeug und Camping zu tun hat.

Ende August wird Düsseldorf abermals zum Mekka der Camper. Beim 62. Caravan Salon dreht sich vom Freitag, 25. August, bis zum Sonntag, 3. September, alles um die mobile Freizeit. Mehr als 700 Aussteller zeigen vom Miniwohnwagen bis zum Luxusliner, vom Dachzelt bis zum Campingbecher aus Plastik alles, was das Camperleben komfortabel und erlebnisreich macht.

Allerdings sind die Freuden nicht ungetrübt. Der Vorjahresrückgang der Neuzulassungen betrug bei den Caravans ein Prozent und bei den Reisemobilen 18,3 Prozent. Dies wollen die Aussteller in Düsseldorf zumindest ein wenig abfedern, denn bis Mai 2023 verloren die Wohnwagen weitere 4,4 Prozent, während die Reisemobile um immerhin 3,6 Prozent zulegten. Die Re­kordzahlen vor der Corona-Pandemie von mehr als 100.000 in Deutschland verkauften Freizeitfahrzeugen werden nach Ansicht von Daniel Onggowi­narso, Geschäftsführer des Branchenverbands CIVD, 2023 wohl nicht mehr erreicht werden.

Prall gefüllte Auftragsbücher

Der Grund für das Schwächeln des Markts ist keineswegs eine nachlassende Käufergunst. Im Gegenteil, die Hersteller gehen mit prall gefüllten Auftragsbüchern ins neue Modelljahr, al­lenfalls die mittlerweile extremen Lie­ferzeiten von teils mehr als einem Jahr könnten Interessenten vergraulen. Vor allem der Mangel an wohnmobiltaug­lichen Chassis, vornehmlich dem Fiat Ducato, hat dazu geführt.

Die Anbieter haben darauf reagiert, indem sie den Ford Transit als Basisfahrzeug reak­tivierten und verstärkt auf den teureren, aber verfügbaren Mercedes-Benz Sprinter setzen. Selbst der Volkswagen Bus T6.1 wird nach langer Pause wieder als rollender Untersatz für teilintegrierte Mobile genutzt.

Bestand an Caravans in Deutschland gewachsen

Leicht verändert haben sich unterdessen die Anteile der verschiedenen Bauarten. Mit 57 Prozent haben die ausgebauten Kastenwagen abermals zugelegt und liegen nun klar vor den teilintegrierten Reisemobilen, die auf 31,1 Prozent kommen. Auf 6,8 Prozent sind die Integrierten abgerutscht, die Alkovenmobile rangieren mit 3,7 Prozent unter ferner liefen. 1,4 Prozent machen die übrigen Aufbauarten wie etwa Wohnkabinen auf Pick-ups aus. Der Bestand an Caravans in Deutschland ist auf mehr als 756.000, der an Reisemobilen auf 838.253 gewachsen.

Um ungeduldige Interessenten zu halten, setzt der Caravan Salon ein Zeichen und ruft den Selbstausbau als Schwerpunktthema aus. Mehr als 250 Aussteller werden entsprechende Produkte zeigen, mit denen aus einem gebrauchten Kastenwagen wie dem Fiat Ducato oder Mercedes-Benz Sprinter, die bisher in Diensten von Handwerkern oder Lieferanten standen, kompakte Reisemobile werden.

Stolze 35 Euro

Workshops am Rande der Messe sollen zeigen, welche Fähigkeiten dafür gebraucht werden. Ohnehin ist der Salon die erste Adresse für all jene, die ganz am Anfang ihrer Campingkarriere stehen. In der „Starter World“ erhalten Einsteiger Antworten auf ihre Fragen und Beratung zu Aufbauart und Grund­riss des erstrebten Mobils.

Die Eintrittspreise für den Salon belaufen sich an den Wochenenden auf 19 Euro, unter der Woche auf 17 Euro für Erwachsene. Der ursprüngliche Pressetag, also der Freitag, wurde aufs Neue zum Preview-Day umgewandelt, diese Tickets kosten dann aber stolze 35 Euro.