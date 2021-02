Tipps für den Alltag : Bußgeld zahlen oder gegen das Knöllchen wehren?

Hätte der Urlaubsheimkehrer noch jemanden behindert, hätte das Verwarnungsgeld gar 20 Euro betragen. In zweiter Reihe darf schlicht nicht gehalten werden, auch wenn’s schwerfällt. So sind die Regeln. Auch die Strafen fürs falsche Abstellen eines Autos sind genau festgelegt, der Handwerker zahlt sogar 20 Euro, wenn er länger als drei Stunden den Platz blockiert, und 30 Euro, wenn jemand behindert wird. Natürlich nur, wenn jemand sanktioniert, was in den Beispielen durchaus der Fall war. Die Ordnungsmacht hat ihre Augen überall.

In der Stadt ist der ruhende Verkehr in der Regel durch Verkehrszeichen geregelt. Darüber hinaus gilt: Gar nicht halten darf man an engen und an übersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf Einfädelungs- und auf Ausfädelungsstreifen, auf Bahnübergängen sowie vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten. Und natürlich dort, wo ein Verkehrsschild absolutes Halteverbot signalisiert.