Bugatti Mistral : Winds of Change

Am Wochenende wurde während der Monterey Car Week der neue Bugatti Mistral vorgestellt. Von dem riesigen Roadster, der sechs Millionen Euro kostet, sind nur 99 Stück geplant. Er wird der letzte Bugatti mit dem W16-Motor sein, danach kommen nur noch hybride Modelle, bevor auch Bugatti eine rein elektrische Marke wird.

Doch noch ist es nicht so weit. Für eine Vorabpremiere des Mistral hatte Bugatti nach Berlin ins E-Werk geladen. Chefdesi­gner Achim Anscheidt erläuterte den Wagen, sagte, dass man mit ihm zurück zu den Wurzeln wolle. Deswegen auch ein Roadster. Schließlich seien fast die Hälfte aller 7900 vor dem Krieg gebauten Bugatti offene Autos gewesen. Und das E-Werk sei in den Jahren 1924 bis 1928 erbaut worden, jene Zeit, in der Bugatti in Hochblüte stand.

Zudem werde Berlin für die Marke wichtig, weil die neu gegründete Bugatti Rimac GmbH ihre Zelte in der Hauptstadt aufschlagen werde. Das im November 2021 gegründete Unternehmen gehört zu 55 Prozent Mate Rimac und zu 45 Prozent Porsche.

Während Anscheidt noch von den schönen und ausgeklügelten Formen des „letzten seiner Art“ schwärmte, hatten die anwesenden Journalisten nur ein Thema: Warum um Himmels willen nennt Bugatti dieses Auto Mistral? Hätte es nichts Griffigeres, nichts Außergewöhnlicheres gegeben? Jeder, der sich nur ein bisschen mit (alten) Autos auskennt, denkt sofort an den Sportwagen Maserati Mistral, der von 1963 bis 1970 gebaut wurde. Knapp 1000 Stück entstanden.

Spitzengeschwindigkeit soll 420 km/h betragen

Designer Anscheidt sagte, von den 99 geplanten Autos seien fast alle schon vorbestellt. Wer einen wolle, müsse sich beeilen. Den Namen sieht er nicht als Problem, er sei frei gewesen und das Marketing begeistert. Zugegeben, da sind auch noch der Schnellzug von Paris nach Lyon, die Surfbretter und etliche andere, die sich nach dem Wind aus dem Rhonetal nennen. Die 99 Einheiten hätten sich wohl auch verkauft, wenn Bugatti sie nach einem nordischen Wind benannt hätte. Für das viele Geld bekommt der Kunde den bekannten W16-Motor mit acht Liter Hubraum, 1600 PS und einem maximalen Drehmoment von 1600 Newtonmeter. Die Spitzengeschwindigkeit soll 420 km/h betragen. Es bleibt bei Allradantrieb und dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Technisch abermals etwas draufzusetzen sei nicht das Ziel gewesen, referierte Anscheidt, als Desi­gner gehe es ihm ohnehin mehr um die Formen und Farben sowie die Aerodynamik. Das Strömungsverhalten müsse perfekt sein, sagte er in Anspielung auf die breite Front. „Denn was du hier falsch machst, kannst du hinten nicht mehr korrigieren.“ Extrem wichtig sei auch, dass man den Wagen in 30 Jahren noch als Bugatti identifizieren könne.

Eigentlich ist der Begriff Roadster der falsche Begriff für einen knapp fünf Meter langen Supersportwagen. Ja, er ist auch ein Zweisitzer und hat allenfalls ein Notverdeck, nur stellt man sich gemeinhin unter einem Roadster kleine Flitzer vom Schlage eines MG B vor.

Wie gehabt im Elsass

Innen ist der Mistral erfrischend altmodisch. Es gibt keinen Navigationsmonitor, sondern noch viele Knöpfe und Schalter, die Armaturen sind aber digital. An einem veganen Interieur werde gearbeitet, hieß es in Berlin. Noch setzt man auf Leder und Carbon.

Gebaut werden die 99 Pretiosen wie gehabt im Elsass in Molsheim, dem traditionellen Bugatti-Standort. Los geht es aber erst 2024, dieses und nächstes Jahr sei man mit der Produktion des Chiron beschäftigt, der dann auslaufe. 2025 starte Bugatti in die elektrische Zukunft. Wir sind gespannt.