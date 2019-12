Boot Axopar 37 : Stark im Finnisch

Sind die Finnen ganz anders, als man gemeinhin denkt? Nicht diese reserviert Unterkühlten vom Typ schweigsame Birke, sondern in Wahrheit die Italiener des hohen Nordens? Zumindest die Leute von Axopar in Helsinki scheinen ganz spezielle Finnen zu sein. Sie ignorieren Kälte und Regen des dunklen skandinavischen Herbstes und reden so lange von Emotion und Passion, bis einem ganz warm wird. Zur Präsentation ihrer neuen Motorboot-Baureihe mieten sie die Riesenhalle einer alten Eisenbahnfabrik, die sie mit haufenweise Sand, Palmen, Liegestühlen, buntem Licht und wummernden Beats in eine Strand-Location verwandeln, die von aufgeblasenen Flamingos bevölkert wird. Als Spezialgag hüllen sie ihre Boote in eine Tarnfolie mit wirrem Muster in Rot, Schwarz und Weiß.

Ein schriller Auftritt. Doch er passt zur irren Erfolgsgeschichte des 2014 gegründeten und raketenartig aufgestiegenen Unternehmens Axopar. Gut 2200 Powerboote der Größen 24, 28 und 37 Fuß (7,6 bis 11,5 Meter Länge) wurden in fünf Jahren gebaut. Mindestens 700 weitere sind für 2020 geplant. Axopar-Boote werden nicht einfach so an den Handel ausgeliefert – sie werden zugeteilt. Derzeit sind sie so begehrt, dass die Produktion hinterherhinkt. Gefertigt wird in Polen, neuerdings in zwei Lohnfabriken statt nur einer. „Vielleicht sind es schon bald drei oder vier“, sagt Jan-Erik Viitala, Mitgründer, MItinhaber und einer der führenden Köpfe des von Helsinki und Vaasa aus operierenden Unternehmens. Dessen Expansion hat wachsenden Personalbedarf zur Folge. Zusätzliche Fachleute rekrutiert es laut Viitala mittlerweile in ganz Europa.

„Durch Axopar habe ich zum ersten Mal einen Boom miterlebt“, berichtet Patric Polch, alteingesessener Bootshändler aus Traben-Trarbach an der Mosel. „Die haben den Markt umgekrempelt.“ Axopar steht für große Kunststoff-Boote, die ausschließlich mit leistungsstarken Außenbordern ausgerüstet werden. Polch: „Für so etwas hätte man uns in Deutschland früher den Vogel gezeigt.“ Jetzt nicht mehr. Mit neuen Konzepten sprächen die Finnen neue Kundschaft an, oft Quereinsteiger. Deshalb nehme Axopar anderen Herstellern kaum etwas weg, meint Polch.

„Ein echtes Trendprodukt“ beispielsweise sei die Axopar 37 als Deckshaus-Variante. Die eigne sich, anders als traditionelle skandinavische Typen, nicht nur für nordische Gefilde, sondern auch für die Karibik, die Bahamas, das Mittelmeer. Weit öffnende Schiebedächer, großer Seitentüren und dergleichen machten es möglich.

Axopars sind bei Eignern gefragt, zunehmend jedoch auch in der Charterbranche, darüber hinaus bei Superyacht-Besitzern, die einen pflegeleichten Tender brauchen. In einer Partnerschaft mit dem deutschen Luxusauto-Anbieter Brabus entstehen besonders stark motorisierte und edel ausgestattete Varianten. Auf der Düsseldorfer „Boot“ im Januar wird die Brabus Shadow 900 mit zwei jeweils 450 PS starken Außenbordern vorgestellt. Als Basis dient die Axopar 37. Versprochene Höchstgeschwindigkeit: 64 Knoten (fast 120 km/h). Ein Prototyp, mit dem wir eine kleine Runde drehten, erreicht den Wert exakt.

Geschickt greifen die Finnen moderne Designströmungen auf. Axopars sind auffallend schnittig, sportlich und sehr schnell. 50 Knoten – mehr als 90 km/h – erreichen die mit „nur“ 600 oder 700 PS ausgestatteten neuen Serien-Axopars der Länge 37 Fuß, wie wir bei kurzen Probefahrten feststellen konnten. In ihrer Konzeption schimmert Viitalas berufliche Vergangenheit in der Autoindustrie durch. Intuitives, dem Automobil ähnliches Lenkverhalten, gutmütige Kurvenfahrt, unkomplizierte Handhabung durch eine automatische Regulierung des Bootstrimms sowie ein begeisternd souveränes Rauhwasserverhalten schaffen Vertrauen, auch bei wenig Geübten.

In der Bugkabine wird keine Stehhöhe geboten

Ausgangspunkt der Überlegungen beim Entwurf sind laut Hersteller stets gute Fahreigenschaften und nicht, wie in der Branche gang und gäbe, die Raumnutzung, die Länge von Sofas, die Breite von Gangbords, die Höhe der Räume unter Deck. Selbst auf der gut elf Meter langen Axopar 37 wird in der Bugkabine keine Stehhöhe geboten. Und erst für die jetzt vorgestellte neue Generation besteht die Option, gegen Aufpreis einen separaten WC-Raum installieren zu lassen. Vor allem deutsche Interessenten hatten diese Forderung immer wieder vorgebracht. ZUr Verwunderung der Finnen: Komisch, diese Deutschen – gehen mit fremden Leuten nackt in die Sauna, aber bestehen auf einem Bootsklo mit Trennwand.