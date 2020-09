BMW Z8 : Welch eine Wertanlage

Vor 20 Jahren wagte sich BMW mit dem sündhaft teuren Retro-Roadster Z8 auf den Markt. Stolze 235.000 DM waren nötig, um den Zweisitzer mit 5-Liter-V8-Motor in die heimische Garage zu holen, heute kosten gute Z8 diesen Betrag in Euro.

Jeremy Clarkson ist wahrscheinlich der bekannteste Motorjournalist der Welt. Kaum ein Auto hat er so zerrissen wie den BMW Z8, dieser fahre schlecht, lenke sich wie ein Lastwagen, habe keinen Sound, schlicht: Der BMW sei „awful“ (schrecklich). Das harsche Urteil, zu sehen auf Youtube, hat mehr als 2,1 Millionen Abrufe. Dem Erfolg des Z8 tut und tat dies aber ebenso wenig Abbruch wie die herablassende Kritik in der „Süddeutschen Zeitung“ nach der Pressevorstellung des BMW im Frühjahr 2000 in Kalifornien. Wobei sich die Kollegen hauptsächlich an den Formen des 4,40 Meter langen Roadsters rieben.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Die waren dem BMW 507 nachempfunden, einer unvergessenen Schöpfung des Designers Albrecht Graf von Goertz aus den fünfziger Jahren, nicht umsonst trug die Studie, die BMW als Z8-Vorläufer auf der Tokio Motorshow im Herbst 1997 vorstellte, den Namen Z07.

Dass dieses Konzeptauto mit beinahe unveränderten Linien drei Jahre später auf den Markt kommen sollte, überraschte viele. Lediglich der Höcker auf dem Kofferraumdeckel und einige andere Details waren verschwunden. Aber es blieb bei dem verspielten Lenkrad mit seinen filigranen Aluspeichen und den in der Mitte des Armaturenbretts angeordneten Instrumenten. Unter der langen Haube steckte der 5-Liter-V8-Motor aus dem damaligen M5. 400 PS und ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmeter bei 3800 Umdrehungen in der Minute wurden an die Hinterräder geschickt, für die Kraftverteilung sorgte ein handgeschaltetes Sechsganggetriebe. Abgeregelt auf 250 km/h war die Höchstgeschwindigkeit, in weniger als fünf Sekunden ließ sich von 0 auf 100 km/h sprinten.

Es gab zunächst nur diese eine Version, BMW machte seinen Fans ein Komplettangebot für 235.000 DM, alles war dabei, sogar für den Winter ein Hardtop, das im Sommer samt einem Trägergestell auf Rollen seinen Platz in der Garage fand. Nur über die Farbe des Lacks und des Leders für den Innenraum musste entschieden werden. Die selbsttragende Karosserie aus Leichtmetall wurde im Werk Dingolfing mit der Hand gedengelt, die Endmontage erfolgte im Stammwerk in München.

Aufsehen erregte das Versprechen von BMW, für 50 Jahre Ersatzteile anzubieten, also ein schon damals nachhaltiger Ansatz. 8000 Einheiten hatte sich BMW vorgenommen, doch die Nachfrage war nach einer ersten Spitze doch nicht so groß, schon im Sommer 2003 war wieder Schluss mit dem Z8. Auf exakt 5073 beziffert BMW die Zahl der gebauten Einheiten. Davon sind 555 Alpina-Z8, die gegen Ende der Produktionszeit parallel gebaut wurden. Im Alpina kann man auf eine Fünfgangautomatik vertrauen, der Motor ist der 4,8-Liter-V8 aus dem damaligen X5, es gibt nur 381 PS, aber einen Schnaps mehr Drehmoment, und die Höchstgeschwindigkeit ist nicht limitiert, der Alpina schafft 260 km/h.

Heute ist der Z8 der bei weitem gefragteste BMW der jüngeren Zeit. Sein Wert ist immens gestiegen. Nur kurze Zeit war er so etwas wie ein normaler Gebrauchtwagen, seit 2010 erklimmen die Preise schwindelerregende Höhen. Clarksons abfälligem Urteil zum Trotz: Autosammler lieben seine Formen, seine Seltenheit und die Konsequenz, mit der BMW den Z8 bis ins letzte Detail liebevoll gestaltet hat.