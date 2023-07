Mit rund 130.500 neu zugelassenen motorisierten Zweirädern hat der deutsche Zweiradmarkt im ersten Halbjahr 2023 einen neuen Bestwert erreicht. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 liegt das Plus bei 10,2 Prozent. Vor allem im Juni boomte der Zweiradmarkt: Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahres-Juni betrug 24 Prozent. Das größte Zugpferd des Gesamtmarkts stellten mit knapp 80.000 Einheiten die Krafträder mit mehr als 125 Kubikzentimeter Hubraum (plus 13,7 Prozent) dar; bei den Kraftrollern (10.063 Stück) wurde ein Minus von 6,6 Prozent verzeichnet. Leichtkrafträder und -roller (zusammen rund 39.000 Stück) fuhren ein Plus von 2,1 Prozent ein.

Was die einzelnen Modelle betrifft, führt weiterhin unangefochten die Reiseenduro BMW R 1250 GS mit 5051 Einheiten (Vorjahr 5896 Stück), obwohl BMW schon die baldige Markteinführung des Nachfolgemodells R 1300 GS bestätigt hat. Wie in den vergangenen Jahren belegt die Vespa GTS 300 Super mit 3868 Stück (Vorjahr 3953) Platz zwei, gefolgt von der Vespa GTS 125 Super (3415 Stück). In der Gesamtstatistik folgen zwei Krafträder, nämlich die Kawasaki Z900 (2447 Stück) sowie die neu erschienene Honda CB750 Hornet mit 2240 Einheiten.

Unter den Motorradherstellern liegt BMW mit 16.590 Neuzulassungen (plus 5,8 Prozent) abermals in Front. Für Honda bedeuten 13.428 Neuzulassungen ein Plus von 61 Prozent, was neben der Hornet auch der neuen Transalp zu verdanken ist. Zweistellig zulegen konnten zudem auf den Rängen vier, fünf und sechs KTM (7037 Stück, plus 29,4 Prozent), Yamaha (6436 Stück, plus 17 Prozent) und Ducati (4443 Stück, plus 12,7 Prozent). Auch Suzuki auf Rang neun (3155 Stück, plus 19,1 Prozent) und Husqvarna einen Platz dahinter (2105 Stück, plus 20 Prozent) wuchsen kräftig.

Mehr zum Thema 1/

Elektromotorräder spielen mit 845 Neuzulassungen weiterhin nur eine Nebenrolle. Elektroroller kamen auf immerhin 4573 Neuzulassungen, ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2022. Es führt die Marke Horwin (342 Stück) vor BMW (322 Einheiten).