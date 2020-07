Batterietechnik : Als nächstes ein Elektroauto? Klares Jein!

Aktualisiert am

Die Politik will den Durchbruch der Batterietechnik. Aber taugen Fahrer und Fahrzeuge auch für die Langstrecke? Eine Reise im Porsche Taycan.

Wer längere Strecken mit einem vollelektrischen Wagen zurücklegen will, der muss mehr Zeit in die Planung investieren als im Verbrennerauto – auch im Porsche Taycan. Bild: Porsche

Dies ist kein Fahrbericht auf Expertenniveau, sondern der ernsthafte Annäherungsversuch eines aufgeschlossenen Verkehrsteilnehmers an die Elektromobilität. Denn die Politik hat eindeutige Vorgaben zum Klimaschutz gemacht: weg von Verbrennungsmotoren, hin zu batterieelektrischen Antrieben. Zwar bestehen immer noch berechtigte Zweifel sowohl ökonomischer als auch ökologischer Natur an diesen Elektroautos, und die Freunde der Brennstoffzelle weisen zu Recht auf die Perspektiven jener Technologie hin. Doch für die nähere Zukunft sind die Würfel gefallen. Damit stehen nun viele Käufer vor der Entscheidung: Soll das nächste Auto ein elektrisches sein? Zwar wächst auch im Bekanntenkreis die Offenheit für das Thema. Doch vor allem eine Sorge überwiegt: Wie steht es um die Reichweite? Denn was nutzt ein neues Auto, wenn die Mobilität grundlegend eingeschränkt ist?

Die Antwort soll ein Test auf Alltagstauglichkeit bringen, das bedeutet Langstrecke. Mit einem Elektroauto im Nahbereich herumkurven kann schließlich jeder. Wer eine tägliche Fahrstrecke von zum Beispiel 100 Kilometern zurücklegt, zu Hause einen Stell- oder sogar Garagenplatz sein Eigen nennt und einmal die vierstellige Investition für eine eigene Ladestation stemmt, für den kann ein reines Elektroauto eine spannende Alternative sein. Dank der Vollladung über Nacht ist der Fahrtweg gesichert.