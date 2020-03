Autosalon Genf : Szenen einer Absage

Der Genfer Autosalon hätte an diesem Dienstag für Journalisten und am Donnerstag für das Publikum öffnen sollen. Im Moment der Absage war unser Fotograf vor Ort und hat den Stillstand eingefangen.

Der Geruch frisch gesägten Holzes steigt in die Nase, wer schon einmal selbst zur Säge gegriffen hat oder in einer Schreinerei stand, weiß, wie das duftet. Er ist Zeichen des Aufbaus und Entstehens und durchzieht an diesem Freitag die Messehallen in Genf.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Als die Schweizer Regierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf weiteres verbietet, lassen die Handwerker Hammer und Nagel fallen, das Coronavirus erledigt in diesem Moment den Autosalon. Am heutigen Dienstag hätte er öffnen sollen für Journalisten und von Donnerstag an für das Publikum. Nun teilt der Salon das Schicksal mit dem Mobile World Congress in Barcelona oder der Tourismusmesse ITB in Berlin, keine dieser Großveranstaltungen findet mehr statt. Frankreich hat Zusammenkünfte mit mehr als 5000 Menschen untersagt, was in Deutschland geschehen wird, beschäftigt nicht nur, aber auch die Autoindustrie.

Müssen Fabriken angehalten werden? Können Hauptversammlungen stattfinden? Die von Volkswagen und BMW sind erst im Mai geplant, doch Daimler lädt seine Aktionäre schon zum 1. April ein, es kommen stets um 7000 Menschen.

Die Branche annulliert Vorstellungen neuer Produkte und versucht, Videokonferenzen an deren Stelle zu setzen, was nicht gelingen kann. Wie soll man etwas beurteilen, ohne es auszuprobieren oder im Wortsinne zu erfahren? Vorsicht steht in diesen Tagen über allem. Die Bilder aus Genf des Schweizer Journalisten Peter Ruch sind ein eindrucksvolles Dokument des Stillstands. Es wird wohl nicht der letzte sein.