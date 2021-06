Sechs Jahre später lässt Waymo autonome Taxen durch Phoenix fahren. Der Fahrdienst Waymo One besteht aus aufgerüsteten Serienfahrzeugen, kann per Smartphone-App bestellt werden und kommt während der gesamten Fahrt ohne Fahrer aus. Das Unternehmen möchte auch Lieferungen revolutionieren: Im Projekt Waymo Via arbeitet das Unternehmen sogar an autonom fahrenden Trucks und Lieferfahrzeugen.

Der Automobilkonzern General Motors (GM) hat hingegen eine andere Route eingeschlagen. Im Jahr 2016 kaufte GM das aufstrebende Start-Up Cruise, das wenige Monate zuvor die kalifornische Testzulassung erhalten hatte. Seitdem bildet Cruise den Kern der autonomen Ambitionen von GM und konzentriert sich vor allem auf die Technik, die GM-Fahrzeuge autonom macht. In den vergangenen Jahren investierten auch Microsoft und Honda in das Unternehmen, das vor allem in Kalifornien und Arizona testet.

In San Francisco möchte das Cruise Mobilität in Städten neu denken: Seit Ende 2020 sind dort auch Autos ohne Fahrer unterwegs. Mit Cruise Origin arbeitet auch die GM-Tochter an einem autonomen Fahrdienst. Im Gegenteil zum Waymo-Taxi ist der Origin jedoch kein Serienfahrzeug. Es wird von Grund auf als autonomes Fahrzeug entwickelt und kommt ohne Lenkrad aus. Das elektrisch angetriebene Auto soll laut eigenen Angaben in der Serie nur rund 50.000 US-Dollar kosten und eine Lebensdauer von einer Million Meilen haben.

Die beiden Unternehmen arbeiten also an ähnlichen Projekten und konkurrieren nicht nur um die Teststrecke in Kalifornien, sondern auch um den Vorsprung bei autonomen Fahrdiensten und weiteren Möglichkeiten, autonomes Fahren in den Alltag zu integrieren.