S-Klasse fährt autonom : Steuerbefreiung für die Oberschicht

Aktualisiert am

In der neuen S-Klasse übernimmt bei Bedarf der Autopilot. Je länger die Freifahrt dauert, desto gespenstischer wird sie und desto näher bringt man die Hände wieder ans Lenkrad.

Für den Merz’schen Bierdeckel sind es vielleicht ein paar Zeilen Software zu viel. Doch während der CDU-Politiker seine Steuerreform bislang schuldig geblieben ist, geht die radikale Vereinfachung bei Mercedes jetzt in Serie. Wenn zum Jahresende in der dann noch immer ziemlich neuen S-Klasse sowie im elektrischen Pendant EQS für einen vermutlich vierstelligen Preis eine weiterentwickelte Version des Drive Pilot zu haben ist, hat der Fahrer mit dem Steuern nicht mehr viel zu schaffen. Zum ersten Mal übernimmt in einem Serienauto die Elektronik das Fahren und entlässt den Menschen aus der Verantwortung. Solange die Lampe im Lenkrad türkis leuchtet, hat der Fahrer frei.

Wo er bei aktuellen Systemen nach dem sogenannten Level 2 immer aufmerksam bleiben und spätestens nach 30 Sekunden selbst wieder Hand anlegen muss, bietet die S-Klasse autonomes Fahren nach dem Level 3: Dann ist selbst der Griff zum Smartphone erlaubt, auf dem Bildschirm in der Mittelkonsole werden während der Fahrt bedenkenlos Videos oder Internetinhalte freigeschaltet, und es gibt keine zeitliche Beschränkung mehr.