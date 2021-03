Ferngesteuerte Caterpillar : Der Joystick lässt die Laster tanzen

Am Anfang waren Schaufel, Hacke, Eimer. Ein Loch, ein Schacht, ein Seil, Jahre der Suche, des Grabens und Schürfens und schließlich vielleicht eine Ader, die zum Reichtum führt. Dann kamen die Maschinen – Lastwagen fuhren in die Minen, Förderbänder transportierten Erz, Gold oder Kupfer. Heute erfindet sich der Bergbau noch einmal neu: Automatisierung, Big Data, Künstliche Intelligenz, heißen die Zauberworte. Kurz gesagt: Smart Mining, das intelligente Fördern von Kohle und Erz.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.



Alles hier draußen im Nordwesten Australiens ist rostrot. Alles ist riesig. Die Maschinen. Die Menschen und ihre Träume. Morgens am Flughafen in Perth, der Bodenschatz-Hauptstadt der Welt, reihen sich Männer und ein paar Frauen in orangen oder leuchtend gelben Arbeitsjacken, die Taschen für die Arbeit in den Minen gepackt, Schutzstiefel an den Füßen. Flugzeuge bringen die Fifos (fly in, fly out) hoch in die Pilbara, an ihren Arbeitsplatz im Outback. Zehn harte Tage mit Zwölf-Stunden-Schichten folgen. Und am Ende gibt es einen Scheck, der das Lächeln in die sonnengegerbten Gesichter treibt.

Die Region misst eine halbe Million Quadratkilometer und hat damit die Größe Spaniens, wo 47 Millionen Menschen leben. Im unwirtlichen Nordwesten des Fünften Kontinents sind es nur 60.000 Menschen. Doch selbst das soll sich ändern. „Wir wollen hier draußen so wenig Leute wie möglich haben“, sagt Ian Wallace. „Das ist nicht nur billiger, sondern auch sicherer. Und es schützt unsere Mitarbeiter auch vor psychischen Belastungen hier in den Camps.“ Wallace ist der Bergbau-Chef in Roy Hill, einer Mine aus dem Imperium der Multimilliardärin Gina Rinehart. Sie liebt es, ihre Erzzüge und Anlagen in schreiendem Pink lackieren zu lassen, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. Die Emotionen aber dürfen nicht täuschen: In Roy Hill geht es wie in den Minen der Konkurrenten von Fortescue, BHP oder Rio Tinto ums Geldverdienen. Deshalb arbeiten sie alle mit Hochdruck an der Automatisierung des traditionellen Bergbaus.

Ein Hüne auf Rädern

In seiner Zukunftsmine Jimblebar testet BHP Visionen seiner Ingenieure. Hier entwickeln sie auch den Caterpillar 793 weiter, einen gelben Hünen, der so wirkt, als führe ein dreistöckiges Haus auf riesigen Rädern. Der Herkules gilt als Goldstandard unter den Minenlastern. Seine Zuladung liegt bei 250 Tonnen Erz – so viel, als transportierte er bei jeder Fahrt drei Elektroloks der Baureihe DB101. Nun lehren die Ingenieure das Arbeitspferd der Minen ein Eigenleben: Der Umbau auf autonomes Fahren kostet rund eine halbe Million Dollar. Danach aber kurvt er mit bis zu 60 Kilometern in der Stunde auf den steilen Pisten hinunter und hinauf in die quadratkilometergroßen Gruben, bremst sanft bei Gegenverkehr, beachtet Signale und zieht seine Bahn durch Wolken roten Staubs – das Monster ist domestiziert. „Natürlich spart die Technik die Stellen der Fahrer ein, aber sie schafft neue für Techniker“, sagt Rod Ballinger, Manager von Jimblebar. Fahrer der gelben Riesen können hier am Ende der Welt 100.000 australische Dollar (63.300 Euro) im Jahr und mehr verdienen.