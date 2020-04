Neuwagenabsatz sinkt : Autohäuser im Abwärtsstrudel

Die Zeiten für den Automobilhandel waren schon vor der Corona-Krise nicht leicht, die Zahl der unabhängigen Betriebe ist seit Jahren rückläufig. Und jetzt sind deutschlandweit die Verkaufsabteilungen aufgrund behördlicher Anweisungen geschlossen. Dass wenigstens die Werkstätten arbeiten dürfen, ist Glück im Unglück und spült etwas Geld in die Kassen, obwohl auch in diesem Bereich Rückgänge um 20 bis 30 Prozent zu verzeichnen sind. Viele Kunden sagen Termine ab, weil sie lieber zuhause bleiben. Dazu gibt es weniger Blechschäden zu reparieren. Es ist so einfach: Weil weniger gefahren wird, passiert weniger. So ist die Zahl der in Stuttgart an einem normalen Werktag registrierten Unfälle von rund siebzig auf gut zehn gefallen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Im Handel sieht es derweil „dramatisch“ bis „katastrophal“ aus. Diese Adjektive hört man, wenn man mit Autohändlern spricht. Bei den Neuwagen dümpele das Geschäft auf einem Niveau von 15 bis 20 Prozent, der Handel mit Gebrauchtwagen sei praktisch zum Erliegen gekommen. Die offizielle Bestätigung dazu liefert das Flensburger Kraftfahrt-Bundesamt: Im März 2020 wurden in Deutschland noch gut 215.000 Neuwagen zugelassen, das ist ein Minus von 37,7 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Da der Januar und der Februar relativ passabel waren, liegt das Quartalsminus nur bei 20 Prozent. Aber die März-Zahlen sind fürchterlich. Smart schießt mit einem Minus von 84,4 Prozent den Vogel ab, wobei der elektrische Smart jetzt alles allein stemmen muss, ein Rückgang war also programmiert. Alfa Romeo handelt sich ein Minus von 63 Prozent ein, Mazda liegt bei minus 57. Mehr als die Hälfte weniger Autos als vor einem Jahr im März verkauft haben zudem Peugeot, Suzuki, Honda, Opel, Citroen, Renault und Ford. Das Minus von Marktführer Volkswagen liegt bei 35 Prozent.

Doch nicht alles war im März negativ. Im Plus war die Marke Subaru, mit 522 Neuwagen und mit 1,6 Prozent. Und dem Dauerhoch der Wohnmobile kann bislang selbst die Corona-Krise nichts anhaben: 3,2 Punkte im Plus waren im dritten Monat des Jahres noch übrig. Außerdem entwickeln sich Elektroautos im Vorjahresvergleich immer noch positiv. Für den deutschen Handel kann es kein Trost sein, dass es in Spanien, Frankreich und Italien mit Einbrüchen von 69 bis 85 Prozent noch viel schlimmer aussieht.

Niemand weiß, wann die Bedingungen wieder normal werden

Die Krise trifft die Branche außerdem zu einem Zeitpunkt, in dem normalerweise das beste Geschäft im Jahr gemacht wird, in den Monaten März bis Juni. Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), warnt schon: „Die Neuzulassungen sind vor allem in der zweiten Märzhälfte mit der Schließung des Handels massiv zurückgegangen…. Bei unveränderten Rahmenbedingungen dürfte der Rückgang im April also noch deutlich höher ausfallen als im März.“ Und noch weiß niemand, wann die Bedingungen wieder normal werden. Praktisch die ganze Branche befindet sich in Kurzarbeit und versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Ein Neuwagen-Verkauf ist noch theoretisch möglich, kontaktlos, mit Beratung online und oder übers Telefon. Nur scheitert das mitunter an geschlossenen Zulassungsstellen. Ein Händler aus Bamberg beklagt, „Bamberg Land“ habe offen, „Bamberg Stadt“ sei aber dicht. Um dem besser begegnen zu können, fordern der VDIK und der Verband der Autohersteller (VDA), die offenen Zulassungsstellen zu bemächtigen, jedes deutsche Auto zulassen zu können, auch außerhalb ihres eigentlich Bezirks. Geschehen ist in dieser Richtung bisher freilich nichts.