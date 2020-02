Ausnahme Elektroautos : Gegen Tempolimit mit den Grünen

Die Grünen sind doch eine Partei der Realität. Die mit Fleiß am Köcheln gehaltene Debatte um ein starres Tempolimit auf deutschen Autobahnen wird normalerweise mit Worten wie „Raser“ angeheizt. Als Argument werden Unfälle herangeführt, die auf hirnloses Tempo zurückzuführen sind. Dabei wird gern unberücksichtigt gelassen, dass die Unfallstatistik „nicht angepasste Geschwindigkeit“ erfasst. Das sind mitnichten haufenweise Unglücke bei 250 km/h, auch 100 km/h im Nebel können zu viel sein, leider werden null Verletzte wohl eine Vision bleiben. Die weit überwiegende Zahl der Menschen fährt ohnehin vernünftig, eben wie es sein soll, der Situation angepasst. Wer anführt, auf freier Strecke bei gutem Wetter solle freie Fahrt gelten, zieht sich nicht zuletzt den Groll der Grünen zu.

Zog, besser gesagt. Denn ein Vernünftiger aus ihren Reihen gesteht nun zu, dass eine smarte Geschwindigkeitssteuerung je nach Verkehrslage einem starren Limit überlegen ist. Das kann man nur begrüßen. Man müsse bei einem Tempolimit über Tageszeiten und intelligente Steuerung diskutieren, sagte der Grünen-Digitalexperte Dieter Janecek der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Und weiter: „Ein Tempolimit ist vor allem zu Tageszeiten mit hoher Verkehrsdichte zwingend, da es nachweislich die Verkehrssicherheit verbessert“. Über Schilderbrücken mit individueller Anpassung lässt sich das leicht gestalten.

Und jetzt wird es spannend: „Warum aber in Zukunft nicht darüber nachdenken, zum Beispiel zu Nachtzeiten mit wenig Verkehr Ausnahmen zu gewähren für klimafreundliche Fortbewegungsmittel wie E-Autos, die mit erneuerbarem Überschussstrom fahren?“, sagt Janecek. Denn es geht ihm natürlich auch darum, „klimaschädliches Benzin zu sparen“. Die Geschwindigkeit also ist kein drängendes Problem. Die Autobahn ist relativ die sicherste Straße, die es in Deutschland gibt, und ob dort mit dem Benziner, Diesel oder Elektroauto ein Unfall geschieht, dürfte keinen Unterschied machen. Es sei denn, man hat Sorgen vor unbeherrschbar abbrennenden Batterien in Elektroautos.

Es bleibt also das zweite Argument übrig, das des Klimaschutzes. Es gibt ernstzunehmende Untersuchungen, die erwarten durch ein generelles Tempolimit von 130 km/h gar keinen oder höchstens einen vernachlässigbaren Effekt auf die CO2-Bilanz. Das würden die Grünen sicher nie unterschreiben. Deswegen schlägt Janecek freie Fahrt nur für Elektroautos vor, die sein Angebot aber vergiftet. Fährt ein Elektroauto schneller als 120 km/h, schmilzt dessen Energievorrat überproportional und in Windeseile. Niemand, der nicht alle 150 Kilometer nachladen möchte, wird das tun. Langsameres Autobahntempo kommt mit dem Elektroauto also zwangsläufig, die häufig auf der rechten Spur auf Fernfahrt rollenden Tesla sind heute schon sichtbares Zeugnis davon.

Derweil wird von interessierter Seite, auch von den aufgeschreckten Parteikollegen, behauptet, die Grünen als Ganzes und eine Mehrheit der Gesellschaft seien für ein generelles Tempolimit. Und der ADAC ist plötzlich nicht mehr dagegen. Wir melden zumindest in Bezug auf die Bevölkerung Zweifel an. Auf FAZ.NET läuft seit ein paar Tagen eine Abstimmung (siehe oben). Bislang (Stand 4. Februar) haben rund 31.000 Leser abgestimmt. 39 Prozent sind für ein Tempolimit, 5 Prozent unentschieden, und 56 Prozent dagegen.