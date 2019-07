Opel : Aus dem Zafira wird ein Kleinbus

Aktualisiert am

Der Opel Zafira heißt jetzt Zafira Life, ist ein Kleinbus mit bis zu neun Sitzplätzen und kommt in gleich drei Karosserielängen. Eine erste Ausfahrt.

Der Nachfolger des Zafira heißt Zafira Life, der aber in der Liga der Kleinbusse antritt. Bild: Hersteller

Der Opel Zafira war lange Jahre ein Erfolgsbringer für die hessische Marke, die jetzt statt unter amerikanischer unter französischer Flagge segelt. Seit geraumer Zeit sind Großraumlimousinen aber nicht mehr so gefragt, Opel wird Ende des Jahres die Produktion einstellen. Doch der Name wird nicht sterben. Der Nachfolger heißt Zafira Life, der aber in der Liga der Kleinbusse antritt und bis zu neun Sitzplätze bieten kann.

Und das Angebot ist üppig. Von Herbst an steht der neue Zafira in gleich drei Karosserielängen mit zwei Radständen zu Preisen ab 34.600 Euro im Handel. Als S misst er 4,61 Meter und ist damit sogar kürzer als der alte Kompaktvan. M kommt dann schon auf 4,96 Meter, und L wird richtig groß: 5,31 Meter. Die beiden Radstände betragen 2,93 Meter oder 3,28 Meter. Wem die Formen bekannt vorkommen: Der Zafira teilt sich die Plattform mit dem franko-japanischen Bus-Trio Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller und Toyota Proace Verso.

Hinter die große Heckklappe des Rüsselsheimers können je nach Ausstattung und Sitzkonfiguration bis zu 4900 Liter Gepäck verstaut werden. Die Scheibe in der Heckklappe lässt sich optional separat öffnen. Den Zugang für die Passagiere im Fond gewährleistet in der Basis eine mechanische Schiebetür auf der Beifahrerseite, von der zweiten Ausstattungsstufe an gibt es auch auf der Fahrerseite eine Schiebetür ohne Aufpreis.

Die Motorenpalette umfasst vier Vierzylinder-Turbodiesel mit 1,5 oder 2,0 Liter Hubraum, die allesamt die Norm Euro 6d-Temp erfüllen. Die Leistung des kleineren Motors reicht von bescheidenen 102 bis 120 PS. Zügiger unterwegs ist man mit dem 2,0-Liter-Triebwerken, die 150 oder 177 PS leisten. Geschaltet wird manuell, sechs Gänge verteilen die Kraft auf die Vorderräder, im 177-PS-Zafira darf eine Achtgang-Automatik ran.

Während einer ersten Ausfahrt mit dem stärksten Zafira Life (kurzer Radstand, Preis ab 43.510 Euro) lag der Verbrauch um 8,1 Liter. Positiv aufgefallen ist die gute Dämmung des Fahrzeugs. Mit seinem Wendekreis von nur 11,30 Meter (M und L 12,40 Meter) ist der Opel ein familientaugliches Fahrzeug mit viel Platz für Passagiere und Gepäck. Punkten will der Zafira auch mit Komfort sowie jeder Menge elektronischer Helfer. Es gibt 14 solcher Systeme wie Head-up-Display, 180-Grad-Kamera, Spur- und Notbremsassistent oder Toter-Winkel-Warner. Angeboten wird der Zafira Life in den Ausstattungsversionen Edition, Innovation, Selection und Tourer.