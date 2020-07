Abnahmeflug im Airbus A350 : Ein Pilot würde das nie tun

Bevor die Lufthansa ein neues Flugzeug in Dienst stellt, wird es penibel überprüft und in Extremsituationen gebracht. Auf Abnahmeflug im jüngsten Airbus A350.

Passagiere wollen bequem reisen. Vor allem aber wollen sie sicher ankommen. Gemütliche Flüge ohne Turbulenzen sind ihnen am liebsten, doch wenn das Wetter nicht mitspielt oder gar eine Notlage eintritt, ist es beruhigend zu wissen, wie viel ein Flugzeug kann. Bevor sie ein neues Modell erstmals ausliefern, führen die Hersteller Tests durch, die sich der gemeine Fluggast kaum vorstellen kann. Der Airbus A350 zum Beispiel, das modernste Flugzeug des europäischen Konzerns, wurde in seiner Entwicklungsphase in Gewitterwolken mit Blitzeinschlägen und Eis gequält, in größter Hitze und ärgster Kälte erprobt, in dünnster Luft geflogen und bei fiesesten Böen quer gelandet, absichtlich über Limits getrieben. Statt mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von Mach 0,89 wurden 0,96 erprobt, also knapp unter Schallgeschwindigkeit. Das Programm sei weit jenseits dessen, was ein Linienpilot je erreiche, versichern die Testcrews.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

All das hat Freiburg hinter sich und gemeistert. Das jüngste Mitglied der Lufthansa-Flotte wartet vor dem Auslieferungszentrum in Toulouse. 55 Tonnen Kraftstoff sind in den Tanks, zwei Stunden Abnahmeflug stehen bevor. Erst wenn die speziell geschulten Piloten der Lufthansa und die für die Überprüfung der Kabine mitfliegenden Mitarbeiter der Technik das Flugzeug für einwandfrei befinden, geht es in das Eigentum der Fluggesellschaft über.

Dieser Tag Mitte Juni ist ein besonderer, denn er heuchelt Normalität in einer von der Corona-Pandemie dominierten Zeit, in der für die Luftfahrtindustrie nichts normal ist. Die Maschine mit dem Taufnamen Freiburg wird vorläufig der letzte A350 sein, welchen die Lufthansa abnimmt. Die nächste Auslieferung ist erst für 2023 geplant, das war schon vor Corona so vorgesehen, aber wer weiß, was nach Corona und der staatlich begleiteten Rettungsaktion sein wird. Die Piloten von Lufthansa und Airbus, die gemeinsam abheben, können sich darum jetzt nicht kümmern. Es stehen anspruchsvolle Flugmanöver auf dem Plan.

Wir heißen Airbus 04. Nach der Freigabe durch den Tower starten wir mit maximaler Leistung. Schon im Steigflug werden die ersten Funktionen geprüft. Der Autopilot muss zeigen, was er kann. Wird die Zapfluft richtig reguliert, liefert die Navigation verlässliche Daten, funktioniert der Funk? Alles in Ordnung, wir fliegen die ersten Höhepunkte, Test der Steuerung. Scharfes Steigen und Sinken, fast wie in der Silver-Star-Achterbahn im Europapark. Einen Moment lang hebt es uns aus dem Sitz, eine hochgeworfene Rolle Isolierband schwebt wie gebremst in die Hand zurück. Im nächsten werden Arme und Beine tonnenschwer, wir sind für Sekunden bewegungsunfähig. Wir fliegen eine recht beeindruckende Steilkurve, die eine Flügelspitze zeigt in den Himmel, die andere zum Boden. 67,5 Grad Seitenneigung. Im Linienflug sind 25 Grad normal, vielleicht 30, mehr nie. Unsere außergewöhnlichen Flugmanöver sind ein wenig heikel. Die Maschine wird schon mal nach oben angestellt und seitlich über die Nase abgekippt. So etwas muss der Pilot können, ohne überhöhte g-Kräfte auszulösen und ohne in Panik zu geraten. Der Lufthansa-Testpilot kann es, quod erat demonstrandum.