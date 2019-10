Vorsprung durch Fachkräfte : Audi auf Aufholjagd mit 20 neuen Elektromodellen

Eine Revolution steht vor der Tür. Nur hat sie noch nicht wirklich begonnen. Aber sie ist angekündigt. Von Volkswagen zum Beispiel. Schon in naher Zukunft sollen wir alle elektrisch fahren, das Modellangebot wird entsprechend um- und ausgebaut, der Kunde wird weniger gefragt. Dass nicht alles so schnell gehen wird mit der Ausbreitung der Elektromobilität, wie es manche Autohersteller sich vorstellen, scheint sicher. Noch hapert es an zu vielem: der Reichweite, den Preisen, dem Laden unterwegs, dem Laden in den Städten.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Nichtsdestotrotz geht jetzt auch Audi voran, beziehungsweise folgt der Mutter auf dem Fuß. Audi starte jetzt in das elektrische Zeitalter, ließ der Autohersteller in dieser Woche die Medien in München wissen. Bis 2025 sollen 30 neue, elektrifizierte Modelle vorgestellt werden, davon wiederum – und das ist die wichtigere Zahl – sind 20 rein elektrisch. Wobei es sich nicht wirklich um 20 verschiedene Audis handeln wird, sondern um 20 Versionen von vielleicht fünf oder sechs Modellen. Gleichzeitig werden alle konventionellen Fahrzeuge im Angebot (Benziner und Diesel) als Mild-Hybride ausgestaltet, mit 12- oder 48-Volt-Bordnetz. Das heißt, das jeweilige Verbrenner-Triebwerk bekommt einen elektrischen Helfer nebst kleiner Batterie zur Seite gestellt, der unterstützen soll und kann. Rein elektrisch gefahren wird damit aber nicht.