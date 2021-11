Facelift Audi A8 : Horch auf dem großen Wagen

Sollen wohlklingende Namen aus der Vergangenheit aufleben? Diese Frage treibt all jene Konzerne um, die in ihrer Historie einstmals bedeutende Marken wissen. Die Jugend kann mit Borgward, Maybach oder Horch nichts anfangen, andererseits lassen sich zumindest im Luxussegment schöne Brücken schlagen. Mercedes-Benz geht nach teuren Irrungen den Weg, seine Spitzenmodelle mit dem Zusatz Maybach zu versehen, und obgleich die Designzutaten für das europäische Auge arg blingblingig wirken, scheint der Ansatz zu funktionieren.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor".

Vor allem in China. Dort traut sich nun auch Audi den Schritt voraus in die Vergangenheit und nennt seinen großen Wagen Horch. Das in Zwickau 1904 von August Horch gegründete Unternehmen schwingt in der Firma Audi bis heute mit, es baute fulminante Karossen und verschwand mit dem Krieg. Der neue A8 L Horch setzt in den Dimensionen an, er wächst um 13 Zentimeter gegenüber der schon recht üppigen Langversion. So fahren fortan 5,45 Meter Audi-Horch vor.

Hierzulande ist bislang nicht an eine Einführung gedacht, was auch an der Kundenpräferenz liegt. In China und Nordamerika verkauft Audi nahezu nur Langversionen, in Europa zumeist die kurze Variante. Beide werden zum Frühjahr ein wenig aufgefrischt. Die Ingolstädter wollen in dieser Klasse der gehobenen Gesellschaft wieder mehr auf Prestige setzen und die Sportlichkeit im Ausdruck zurücknehmen.

Lichteffekte an Front und Heck sind neben den vertikalen Designelementen im unteren Drittel vorn die sichtbarsten Elemente der Erneuerung. Die neue Lichtgrafik gibt es in drei Versionen, mitsamt Spur- und Orientierungslicht zur besonderen Ausleuchtung der eigenen Fahrspur auf Autobahnen. Das Nummernschild sitzt im mal chromgeränderten, mal schwarz umgriffenen Grill, hier hat die Desi­gner auch der amerikanische Markt geleitet, auf dem das vordere Kennzeichen wegfällt.

Im Innenraum warten Ambientelicht aus allen Poren und ein Ruhesitz mit Fußstütze hinten auf die geneigte Kundschaft. Spürbar hat sich außer dem Lenkrad mit drei Speichen und neuen Bildschirmen im Fonds wenig getan, es geht in der Mitte des Lebens eben nicht um Revolution, sondern um Evolution. Die ist von 98.000 Euro an mit souveränem Diesel zu haben. Der dynamisch orientierte S8 startet um 145.000 Euro.