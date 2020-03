Audi E-Tron : Drei Motoren für vier Räder

Die nächste Generation Quattro, die sich Audi zum vierzigsten Geburtstag seines für Allradantrieb stehenden Markenzeichens schenkt, ist alsbald im E-Tron S zu haben, der Sportvariante des elektrischen SUV. Audi hat ein ausgeklügeltes System entwickelt. Gleich drei Elektromotoren sorgen dafür, dass die Systemleistung von bis zu 370 Kilowatt auf der Straße ankommt.

Nach Aussage des Herstellers handelt es sich um das erste Serienfahrzeug, das mit drei Elektromaschinen arbeitet. Schon die normale Version des E-Tron hat zwei Motoren, einen an der Vorder- und einen an der Hinterachse, erfüllt mithin alle Kriterien eines Allradantriebs. Für die S-Version rückt der größere, bis zu 150 Kilowatt leistende Elektromotor von hinten nach vorn. An der Hinterachse werkeln nun zwei kleinere Motoren, jeder bis zu 130 Kilowatt stark.

Was bringt die Aufrüstung? Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die beiden Motoren hinten mechanisch nicht verbunden sind, sie können mithin völlig unabhängig voneinander angesteuert werden. Damit ist es möglich, das Drehmoment abhängig von der Fahrsituation zu verteilen, eine Funktion, die von Ingenieuren als „Torque Vectoring“ bezeichnet wird. In einer schnell gefahrenen Linkskurve zum Beispiel erhält das kurvenäußere Hinterrad etwas mehr Drehmoment, dadurch dreht sich das Fahrzeug – für den ungeübten Fahrer unmerklich – in die Kurve ein.

Denselben Effekt erzielt in jedem modernen Auto das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP), allerdings indem es das kurveninnere Rad abbremst. Während dadurch das Auto langsamer durch die Kurve fährt, gewinnt es durch das vom Elektromotor aufgebrachte Zusatzdrehmoment sogar an Fahrt. Eine ähnliche Funktion ist sonst nur durch ein mechanisches Sportdifferential zu realisieren, das bei einigen Audi-Modellen mit Verbrennungsmotor ebenfalls in der Aufpreisliste steht. „Die rein elektronische Momentenverteilung ist viel schneller“, sagt Marc Baur, in Ingolstadt für die Entwicklung des Systems verantwortlich. „Sie reagiert in wenigen Millisekunden, während ein mechanisches Differential etwa 300 Millisekunden benötigt.“

Der Hardware-Aufwand ist nicht unerheblich, kommen doch ein zweiter Motor und eine zweite Leistungselektronik hinzu, Letztere erzeugt die Steuerströme für den Elektromotor. Die beiden Motoren teilen sich ein gemeinsames Gehäuse, das sich in der Mitte der nicht mehr durchgehenden Hinterachse befindet. Eine Besonderheit: Jeder der Motoren wirkt über ein eigenes Getriebe direkt auf die Radwelle, so dass keinerlei Differential benötigt wird. Auch das ist eine Neuheit im Serien-Automobilbau.

Doch das Wichtigste passiert in der Software, denn nichts wäre fataler, als wenn die an den Rädern angelegten Drehmomente nicht zueinander passten und das Fahrzeug dadurch die Fahrbahn verließe. Gelöst wird das von Audi durch ein Domain-Steuergerät, welches der Chef über alle Fahrwerkfunktionen ist. Es berechnet aus allen zur Verfügung stehenden Daten ein Differenzmoment, also wie stark sich die Verteilung des Drehmoments zwischen den drei Motoren unterscheiden soll. Umgesetzt wird das dann in einer ebenfalls zentralisierten Steuerung des Antriebsstrangs. Sensoren in den Elektromotoren, der Leistungselektronik sowie direkt am Rad überwachen laufend, ob die Befehle auch ausgeführt werden.

Und selbst wenn, was in jeder Befehlskette vorkommen soll, die Realität vor Ort die Ausführung unmöglich macht, etwa weil im Gelände ein Rad in der Luft hängt, wird dies blitzschnell erkannt und korrigiert. Erste Testfahrten auf einem Prüfgelände in Neuburg an der Donau zeigten: Mit dem Audi E-Tron S und dessen Sportback-Bruder lässt es sich recht einfach gezielt driften, wenn man denn dies unbedingt will.