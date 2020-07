Elektrisches SUV von Audi : Polarisiert an den Polen

Der Preis ist noch geheim. Trotzdem will Audi schon mal präsentieren, was man so vorhat im Elektroprogramm. Mit dem Q4 E-Tron soll es groß werden – und sportlich.

Ein wenig Geduld will noch bewiesen werden: Der Audi Q4 E-Tron ist vom Sommer 2021 an erhältlich. Bild: Audi

Es dauert noch bis zur Markteinführung im Sommer 2021. Aber wenn sich Deutschland angesichts steigender Subventionen für Elektroautos zu interessieren beginnt, kann es nicht schaden, schon mal zu zeigen, was man vorhat. Audi will seinen Q4 E-Tron nicht nur als praktisches SUV anbieten, sondern auch als Sportback genannte Variante mit coupéhafter Dachlinie. Die jetzt vorgestellte Studie nutzt schon die Serienkarosserie, nur die Türgriffe fehlen. Audi meint, für die Kompaktklasse mit ihrem sonst so stillen Auftritt sei er ziemlich laut gestaltet, und will die Polarisierung bewusst in Kauf nehmen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Die Abmessungen beider Modelle sind nahezu identisch. 4,60 Meter Außenlänge sind natürlich nicht wirklich kompakt, Batterieautos brauchen eben ihren Platz, und so wird das Segment kurzerhand ein wenig gedehnt. 1,90 Meter Breite sind fast schon Standard, der Radstand von 2,77 Meter verspricht üppige Platzverhältnisse im Innenraum.

Die Technik der Q4 E-Tron-Baureihe steuert der Modulare Elektrifizierungs-Baukasten (MEB) von VW bei. Zwei Elektromotoren entwickeln 306 PS Systemleistung. Aus dem Stand sollen 100 km/h in 6,3 Sekunden erreicht sein. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 180 km/h begrenzt. Allradantrieb ist möglich, kommt aber nur zum Einsatz, wenn er gebraucht wird, etwa bei auftretendem Schlupf. Grundsätzlich arbeitet der Motor an der Hinterachse. Volldigitales Cockpit und ein großes Head-up-Display prägen den Kommandostand.

Es wird drei Akkugrößen in Kombination mit Hinterrad- oder Allradantrieb geben. Die um 500 Kilogramm schweren Batterien im Fahrzeugboden speichern bis zu 82 kWh. Damit seien nach dem realitätsnäheren WLTP-Standard 450 Kilometer Reichweite möglich, verspricht Audi. Versionen mit Heckantrieb kämen auf 500 Kilometer. Geladen wird der Akku mit bestenfalls 125 kW. An einem derart ausgestatteten Schnelllader sollen 80 Prozent der Akkuladung in etwas mehr als 30 Minuten aufgefüllt sein. Preise werden noch nicht genannt. Weniger als 40.000 Euro wären eine Überraschung.