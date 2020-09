Doch man muss nicht beim britischen Geheimdienst MI6 anheuern, braucht keine Lizenz zum Töten und muss nicht Sean Connery heißen, Pierce Brosnan oder Daniel Craig, um einmal hinter das Steuer des wahrscheinlich berühmtesten Filmautos der Welt zu kommen. Fast schon bescheidene vier Millionen Euro genügen, um sich dieses Privileg auch ohne Agenten- oder Kinokarriere zu erkaufen. So viel verlangt Aston Martin für eines der 25 sogenannten Continuation Cars, mit denen die Briten ihre Liaison mit 007 und das Debüt des neuen Films jetzt feiern: Binnen 4500 Stunden von Hand gefertigt und mit allem bestückt, was Bonds Waffenmeister Q dem Sportwagen an Gimmicks für den Kampf gegen Gert Fröbe alias Auric Goldfinger mit auf den Weg gegeben hat, sollen sie demnächst die illustren Sammlungen betuchter Kunden krönen. An Bord hat das Coupé alles, was ein echtes Bond Car ausmacht, sagt Paul Spires, der als Leiter der Abteilung Aston Martin Works für die Auto-Afficionados so etwas ist wie Q für Bond: Einer, der das Unmögliche möglich macht und dabei mit seinen Aufgaben wächst.