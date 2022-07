Assistenzsysteme im Auto : Jede Fahrt wird künftig überwacht

Seit dem 6. Juli sind neue Assistenzsysteme, die bislang die Aufpreislisten der Hersteller verlängern, zur Pflichtausstattung neuer Fahrzeuge geworden. Zunächst sind von der Verordnung nur Modelle betroffen, die neu auf den Markt kommen und dafür eine Typzulassung benötigen. Zwischen Juli 2024 und Anfang 2029 werden die Assistenten dann für alle erstzugelassenen Fahrzeuge zur Pflicht.

Zu den auffälligsten Neuverpflichtungen gehören ein Notbremssystem, eine Spurthalteassistenz sowie ein System, das den Fahrer bei Erreichen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit warnt. Das höchste Nervpotential hat Letzteres. Zwar ist der „intelligente Geschwindigkeitsassistent“ so auszulegen, dass der Fahrer die Warnung jederzeit missachten kann. Doch die Erfahrung der Redaktion im Testbetrieb zeigt, dass es mit der Intelligenz nicht allzu weit her ist, und zwar unabhängig davon, ob die auf der Verkehrszeichenerkennung per Kamera oder digitalen Karten basiert.

Für weniger Stammtischdiskussionen dürfte das verpflichtende Notbremssystem sorgen. In der ersten Stufe ab Juli muss es ein vor dem eigenen Auto stehendes Hindernis oder langsam vorausfahrendes Fahrzeug erkennen, ab Mitte 2024 soll auch für Fußgänger und Radfahrer automatisch gebremst werden. Die technische Auslegung hat so zu erfolgen, dass ein stehendes Hindernis bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 60 km/h mit maximal 35 km/h getroffen wird. Kombiniert wird das System immer mit einer Kollisionswarnung, die 0,8 Sekunden vor Beginn der Notbremsung abgegeben werden muss. Ein Übersteuern der Bremse durch den Fahrer ist auch hier möglich, etwa um Gas zu geben und einem Hindernis auszuweichen. Parallel wird ein Notbremslicht verpflichtend, eine vom Hersteller frei zu gestaltende Lichtorgel aus Bremslichtern und Blinkern. Die ist für jede Geschwindigkeit aktiv, während der Notbremsassistent bei Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h seine Tätigkeit einstellt.

Tarnname „ereignisbezogene Datenspeicherung“

Dass uns das Auto vor vermeintlicher Müdigkeit warnt oder während des Rückwärtsfahrens vor hinter dem Fahrzeug stehenden Personen, sind wir gewohnt, künftig ist derlei Pflicht. Viel eher stört uns, dass unter dem Tarnnamen „ereignisbezogene Datenspeicherung“ jedes Neufahrzeug mit einem nicht zu deaktivierenden Unfalldatenspeicher ausgerüstet werden soll. Die gesammelten Daten dürfen laut Richtlinie ausschließlich für die Unfallforschung sowie für die Typgenehmigung von technischen Systemen oder Fahrzeugen verwendet werden. Auch sieht die Richtlinie vor, dass die letzten vier Ziffern der Fahrgestellnummer und alle anderen Informationen, die den Rückschluss auf ein einzelnes Fahrzeug oder dessen Fahrer erlauben, nicht zu speichern sind.

Eine klassische Kosten-Nutzen-Analyse verbietet sich, wo es um Menschenleben geht, zumal schon der Nutzen schwer zu quantifizieren ist. Im Jahr 2021 starben in Europa 19.800 Menschen im Straßenverkehr. Wie stark diese Zahl durch die technische Aufrüstung sinken wird, ist nicht valide zu schätzen. Ebensowenig sind die erforderlichen Mehrkosten eindeutig zu benennen. Denn die Menge an zusätzlicher Hardware, die für die neuen Assistenten notwendig ist, scheint überschaubar. Es sind vor allem Kleinwagen, die bislang nicht über Kameras und Radarsensoren verfügen. Sind die einmal an Bord, steckt der Aufwand vor allem in der Entwicklung zuverlässig funktionierender Software.