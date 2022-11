Abenteuer Alta Via del Sale : Pfeffer und Salz

Es gibt Straßen, die gibt es gar nicht. Eine der spektakulärsten liegt quasi vor der Haustür. Wir erklimmen die Alta Via del Sale in den Ligurischen Alpen. Im Porsche Cayenne, so viel Geländewagen muss denn doch sein.

Sich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen ist ja selten eine gute Idee. Doch hier und heute kann das besonders böse enden – erst recht, wenn man es wörtlich nimmt. Denn wie ein Seiltänzer steht der Geländewagen auf dem Gipfelgrat des Monte Saccarello in den Ligurischen Alpen, wo es links einen steilen Hang hinunter nach Italien geht und rechts am unteren Ende der fast senkrechten Felswand Frankreich beginnt. Und hier wie dort liegen zwischen Reifen und Abgrund nur ein paar Zentimeter. Deshalb krallt man sich lieber instinktiv am Türgriff fest und natürlich am Lenkrad, als die Balance durch neugierige Blicke zu gefährden. Willkommen auf der Alta Via del Sale, der Hohen Salzstraße, in den Ligurischen Alpen.

Vor mehr als 150 Jahren vor allem für das Militär als Straße auf dem Grenzkamm zwischen Italien und Frankreich gebaut und von zahlreichen Forts und Befestigungsanlagen gesäumt, gilt die schartige Schotterpiste heute als eine der spektakulärsten Strecken, die man in Europa unter die Räder nehmen kann. In der Theorie eine öffentliche – nun ja – Straße, in der Praxis aber meist nicht mehr als eine bucklige Piste, schlängelt sie sich über weite Abschnitte jenseits der Baumgrenze durch die Seealpen, windet sich in endlosen Serpentinen immer mal wieder hinab ins Tal, nur um auf der gegenüberliegenden Seite den nächsten Grat zu erklimmen, und sorgt mit ihrer atem­beraubenden Streckenführung, dem bescheidenen Erhaltungszustand und der rudimentären Sicherung für einen Adrenalinrausch, der mit dem Anlassen des Motors beginnt und auch dann noch andauert, wenn die Zündkerzen schon längst wieder erloschen sind.

Kein Wunder also, dass sich in der Zeit zwischen der Schneeschmelze und dem ersten Wintereinbruch Hunderte Pistenpiloten aus ganz Europa hierher aufmachen, um mit ihren Land Rovern und Land Cruisern, aufgebockten VW-Bussen, Jeeps und Jimnys ein Abenteuer zu erleben, das man sonst eher in den Anden oder im Himalaja erwartet hätte statt beinahe vor der Haustür in den europäischen Alpen.

Gegenverkehr bleibt unkalkulierbar

Unser Auto für diesen Gipfelsturm der besonderen Art ist keines der üblichen Verdächtigen. Wir nehmen den Grenzkamm in einem Porsche Cayenne, mit dem sich die Stuttgarter Sportwagenmarke vor 20 Jahren zum ersten Mal ernsthaft von der Rennstrecke entfernt, den Flirt mit dem Alltag begonnen und buchstäblich neues Terrain erobert hat. Genau wie wir hier zwischen Limone Piemonte und Monesi. Natürlich wären wir mit dem Cayenne zur Feier seines runden Geburtstages lieber dorthin gefahren, wo der Pfeffer wächst. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute, in diesem Fall eher Wilde und Abenteuerliche so nahe liegt? Und ein bisschen Pfeffer kann auf der hohen Salzstraße auch nicht schaden.

Zumal der Cayenne zwar in seinen ersten 20 Jahren ziemlich viel erreicht hat. Schließlich war er vom Start weg und bis zum Debüt des kleinen Bruders Macan der meistverkaufte Porsche und ein Türöffner für China als mittlerweile größten Markt der Schwaben. Er war das Vorbild für ein ganzes Heer von besonders noblen und sportlichen SUV, die sich Marken wie Bentley, Aston Martin oder Lamborghini ohne den Cayenne nie getraut hätten. Und weil es ganz ohne Motorsport bei Porsche offenbar nicht geht, hat er als Rallye-Renner sogar bei der materialmordenden „Transsyberia“ in der Mongolei teilgenommen. Doch von den bislang mehr als eine Million gebauten Cayenne hat es hierhin wahrscheinlich noch keinen einzigen verschlagen, so ungläubig streift der Hüttenwirt des „Rifugio la ­Terza“ um unseren im typischen schwarz-orange lackierten Rallye-Rentner aus der Stuttgarter Klassiksammlung, bevor er dem Team das Nachtlager auf rund 2200 Metern zeigt.

Das Herzstück der Hohen Salzstraße misst gute 30 Kilometer, liegt zwischen dem Tendapass und Monesi, und weil die Grenze zwischendurch immer mal wieder neu gezogen wurde, wechselt man alle paar Kilometer zwischen Frankreich und Italien. Schon dieser Abschnitt ist die weiteste Anreise wert, und die 20 Euro Maut sind ein Witz für das, was hier oben geboten wird. Doch weil man ja irgendwie zum Ausgangspunkt zurückkommen muss, und weil die Straße dienstags und donnerstags den Wanderern und Mountainbikern allein gehört, folgt man am besten dem Kreis, den die Hüter der Salzstraße auf ihrer Internetseite in der Karte markiert haben, startet am Tendapass und schlägt den Bogen über Casterino, Tenda, La Brigue und natürlich über das Rifigio mit dem ungläubigen Hüttenwirt und den neugierigen Kühen, die sich nachts an den Autos schubbern.