Zehn Stunden im A 321 : Marathon statt Mallorca

Der Wandel des Flugverkehrs wird vielleicht nirgends deutlicher als im Hamburger Werk von Airbus. Der voraussichtlich letzte jemals gebaute A380 steht dort vor der Auslieferung, bemalt in den Farben von Emirates. Die arabische Gesellschaft war von Anfang bis Ende dieser kürzer als gedachten Episode treuester Kunde des großen Flugzeugs. Mit seiner schieren Masse und den vier Triebwerken liegt es überragend ruhig in der Luft, die Reise darin ist ein Genuss. Die für die Gewinn-und-Verlustrechnung zuständigen Herrscher über die Zahlen sehen derlei emotionsloser, der A380 rechnet sich oft nicht. Die Lufthansa hat kürzlich ihren letzten in den Tiefschlaf ins spanische Teruel geschickt, woran auch Corona Schuld hat. Es gibt zwar vereinzelt Gesellschaften, die ihn auferstehen lassen, doch niemand weiß, wie nachhaltig der Einsatz sein wird. Dass je wieder ein A380 neu gebaut wird, gilt derzeit als ausgeschlossen.

In Hamburg ist die dessen enormen Dimensionen geschuldete Montagehalle schon entkernt, hier reiht sich dicht an dicht, was jetzt als Zukunft gilt. Im Dutzend liegen Rümpfe im Rohbau nebeneinander, A320 heißt die Familie, A321 deren die Produktion fast zur Hälfte auslastender Bestseller. Rund 6000 Bestellungen stehen für die jüngste Modellreihe mit der Zusatzbezeichnung neo in den Büchern. Das bedeutet: schmaler Rumpf, ein Gang in der Mitte, zwei Triebwerke. Ein jeder kennt diese Maschinen als Fleißbienen, sie pendeln mit Berufstätigen zwischen Frankfurt und Paris, bringen Urlauber nach Mallorca, zwei, drei Stunden Flugzeit sind ihnen und ihren Passagieren zumeist genug. Fortan heißt es umdenken. Airbus befindet sich auf der Zielgeraden der Entwicklung eines solchen Jets, der bislang Unvorstellbares zustande bringt. Er kann 8700 Kilometer weit fliegen und, tief durchatmen und an die Gelenke denken, bis zu 10 Stunden in der Luft bleiben. Das sind Werte, die nur noch von eigens dafür entwickelten Langstreckenflugzeugen wie dem A350 oder der Boeing 787 übertroffen werden.