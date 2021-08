50 Jahre Volvo 1800 ES : Schneewittchen und seine Freunde

Nicht viele Autos haben Spitznamen, nur besondere. Der Volvo 1800 ES, der im August 1971 als Ableger des Volvo-Coupé auf den Markt kam, wird gemeinhin Schneewittchensarg genannt, wobei nicht mehr nachzuvollziehen ist, wer den Begriff als Erster benutzt hat. Der Anlass ist aber offensichtlich, die 4,39 Meter lange, zweitürige Karosserie des nur 1,28 Meter hohen Wagens schließt mit einem filigranen Heck, umrahmt von zwei langen Seitenscheiben, dem Dach und einer gläsernen Heckklappe. Alles, was im Kofferraum liegt, wird präsentiert wie Schneewittchen in seinem Sarg, der im ES gut 1,50 Meter lang sein dürfte, wenn die beiden hinteren Notsitze nach vorn geklappt sind. Die F.A.Z. schrieb im September 1971 von einem Kofferraum wie ein kleiner Geräteschuppen und attestierte mehr als 1000 Liter Ladevolumen.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Ansprechen wollte Volvo mit dieser ungewöhnlichen Kreation vor allem amerikanische Kunden, die sich immer wieder über zu wenig Platz im Coupé beschwert hatten. Das Problem war jetzt gelöst. Die treue amerikanische Kundschaft war es auch, die dem hübschen Coupé so ein langes Leben beschert hatte, war doch die Entwicklung eines sportlichen Volvos nach dem Flop des Cabrios P 1900 mit seiner Kunststoff-Karosserie – nur 68 Exemplare wurden gebaut – schon 1956 angestoßen worden. 1960 standen erste Prototypen auf den Automessen in Europa und in den USA, 1961 ging das Coupé als P 1800 in den Verkauf. Die nüchternen Schweden taufen ihre Autos bis heute stets mit Buchstaben- und Zahlenkürzeln, Kosenamen wie Jakob, Buckel, Amazon oder eben Schneewittchensarg zeigen, wie beliebt die schwedische Marke ist, deren Autosparte heute zum chinesischen Geely-Konzern gehört.

Konkret steht P für Personenwagen, 1800 für die Größe des Motors. Der 1,8-Liter war damals eine Neuentwicklung, gebaut wurde das Coupé zunächst in England bei Jensen im Auftrag, weil das Stammwerk bei Göteborg nicht genug Kapazitäten hatte. Später kam die Produktion nach Schweden, die Autos verloren das P und hießen fortan schlicht 1800 S. S nicht für Sport, sondern für Schweden. Gelegentlich wird das Coupé als Simon-Templar-Auto tituliert. Fuhr doch der Privatdetektiv Templar, alias Roger Moore, in einer erfolgreichen englischen Fernsehserie den 1800 in 117 Folgen.

Der Schritt, dem 1800 nach zehn Jahren Laufzeit sozusagen für den Schlussakkord noch eine zweite Version zur Seite zu stellen, war gewiss mutig, und er wurde nur bedingt belohnt. Das Coupé war trotz etlicher erfolgter Verbesserungen – der Motor hatte inzwischen zwei Liter Hubraum, es gab Scheibenbremsen rundum – technisch nicht mehr auf der Höhe, dazu wirkte es mit seinen vielen Schnörkeln sehr altbacken. 1972 wurde es eingestellt. Der ES war dann schon ein Jahr später dran, er tanzte also nur drei Sommer lang. Das „Freizeit-Coupé“ (F.A.Z.) wäre vielleicht noch länger gebaut worden, doch neue Crash-Vorschriften im Hauptmarkt USA machten ihm den Garaus. Sie zu erfüllen hätte zu große und damit zu teure Eingriffe in die Karos­seriestruktur nötig gemacht. Nur 8077 ES wurden letztlich gebaut, dagegen liefen in den elf Jahren immerhin 39.407 Coupés von den Bändern.

Der Schneewittchensarg ist also das weitaus seltenere Auto, und dennoch werden Coupés nicht niedriger gehandelt als der Kombi. Mindestens 20.000 Euro muss mitbringen, wer sich einen der sportlichen Volvos zulegen will, wobei der ES schon aufgrund des größeren Ladevolumens natürlich das praktischere Auto ist. Gute Exemplare kosten 30.000 Euro und mehr.