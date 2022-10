20 Jahre Porsche Cayenne : Alles auf die Vier

Die Hektik der großen Stadt, ihre wuselige Geschäftigkeit, ihr Lärm verstummen zu einem dumpfen Rauschen im Hintergrund. Ans Ohr und in den Bauch dringen der Klang des wonnig aufwachenden Achtzylinders, er hebt als Zeichen seiner Anwesenheit an zu einem kurzen Stoß Adrenalin, um sodann in sonorem Bass zu verharren. 800 Umdrehungen liegen stoisch an wie die schwäbische Kehrwoche, allzeit bereit, auf 7000 loszustürmen. Der Blick fällt aufs Cockpit mit dem Drehzahlmesser in der Mitte, die Hand umgreift das satt darin liegende Lenkrad, der Fuß spürt die Verbindung zur Maschine, nicht eine Sekunde kommt die Frage auf, ob das wirklich ein Porsche sei. Der Cayenne in seiner Ausprägung von Basis bis Turbo GT gehört so selbstverständlich zur Familie wie der 911. Und sein kleinerer, später geborener Bruder Macan hat sich doch tatsächlich zum meistverkauften Modell der Zuffenhausener Sportwagenschmiede gemausert.

Cayenne? Macan? Das sind doch Viertürer! Wohl wahr, ebenso wie der vornehme Panamera, und deswegen war ihre nunmehr zwanzigjährige Erfolgsgeschichte beileibe nicht so selbstverständlich, wie sie heute wirkt. Inzwischen ist die versammelte Konkurrenz von Maserati über Bentley bis Rolls-Royce oder Lamborghini dem Weg gefolgt. Jüngst sogar, eigentlich kaum zu glauben, Ferrari.