So feiert Citroën

Im Rahmen des Markenjubiläums sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. In zehn Tagen, am Freitag, dem 14. Juni, wird eine Straße in Paris zur „Citroën-Straße“. 100 Modelle, angefangen beim Typ A von 1919 bis zu den neuesten Concept Cars, repräsentieren die Historie der Marke. Am Freitag, dem 5. Juli, organisiert Citroën Deutschland im Rahmen des Frankreichfestes in Düsseldorf unter anderem einen Autokorso. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Jahrhunderttreffen für Fans und Freunde der Marke auf der Teststrecke La Ferté-Vidame, 120 Kilometer westlich von Paris. Am Wochenende vom 19. bis zum 21. Juli werden mehr als 5000 historische Fahrzeuge und bis zu 50.000 Fans erwartet. Zum Programm gehört auch eine Vielzahl von Konzerten. Weitere Informationen hier