Wer regiert hier eigentlich wen? Das fragen sich nicht nur die Ampelmännchen in Berlin, wenn es wie jetzt, oder eigentlich dauernd, kriselt. Die haben es immerhin mit einer Mensch-zu-Mensch-Situation zu tun. Eine Ausgangslage, um die man sie nur beneiden kann. Denn die Koalition, die uns das Leben immer schwerer macht, ist eine zwischen Mensch und Maschine. Die erste Gruppe wähnte sich lange als unangefochtener Souverän. Dumm, wer dachte, das gehe ewig so weiter. Die Regierungsverantwortung, die reklamieren die Bots jetzt für sich.

Anna-Lena Niemann

Haben Sie mal grob überschlagen, wie viel Zeit dafür draufgeht, einer Maschine zu versichern, dass man ein Mensch ist? Das Internet, und alles, was man dort so tut, hat in den reflexiven Turbomodus geschaltet. Kein Anmeldeversuch, nichts, kommt mehr ohne eine wesensergründende Fragerunde aus. „Bist Du ein Mensch? Glaub ich nicht. Beweis es doch!“, verhöhnt uns der Computer und zwingt uns, verschwommene Zahlenreihen einzutippen oder Fotos mit Ampeln und ohne Männchen anzuklicken, wie einen dressierten Tanzbären. Neulich wollte eine Buchungsplattform gleich fünfmal hintereinander Taxis bestimmt bekommen. Und um ein einfaches Zugticket zu kaufen, verlangt der Computer von uns, ganz unumwunden, einen Haken ans Menschsein zu machen. Immerhin, die Absichten werden nicht mehr versteckt. Wir löschen also Cookies, um die wir nie gebeten haben. Wir kämpfen mit Pop-up-Fenstern, die glauben, uns etwas verkaufen zu können, wenn sie das Kreuzchen zum Schließen nur gut genug verstecken. Und jetzt eben auch noch das.

Diese Captcha-Sache soll das Internet irgendwie sicherer machen. Traurigerweise interessiert sich dabei niemand fürs angekratzte Ego jener, die als Gefahr, also als Gegner auf Augenhöhe, gar nicht mehr ernst genommen werden. Der Bot ist dem Bot ein Wolf. Wir sind bloß zahnlose Tiger. Aber vielleicht nervt das Internet auch nur so übel, damit sich endlich alle mal aufs Update, das Metaversum, freuen. Im aktuellen Werbespot staunt man über Ärzte, die Knie heilen und Schüler, die Mammuts streicheln. Das ist heile Welt. Wo Mensch und Maschine endlich ganz eins sind. Transhumanisten aller Länder, vereinigt euch.