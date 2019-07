Schlusslicht-Glosse : Make Germany Greta again

Unsere Schwimmbadpumpe ist defekt. Warum wir Ihnen das erzählen? Weil wir bitter enttäuscht sind von der Firma Speck, das Teil hat gerade mal 30 Jahre gehalten. Ist das etwa nachhaltig? Sollen wir jetzt alle 30 Jahre eine neue Pumpe kaufen müssen? Habeck, Baerbock, Schulze, Umwelthilfe, machen Sie den Laden dicht!

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Deutsche Ingenieure galten mal was, weil ihnen die Gesellschaft einiges zugetraut hat und sie sich selbst auch. Es gibt Menschen, die glauben bis heute, die Deutschen bauten die besten Autos, die besten Maschinen, stabile Stromnetze, sogar ewig laufende Umwälzpumpen. Zum Glück ist es mit dieser trügerischen Überheblichkeit vorbei. Nach allem, was man täglich liest und hört, bauen die besseren Autos die Amerikaner, und die Chinesen zeigen, wo der Elektroschock hängt. Von wegen, mosern deutsche Entwickler, die Amerikaner haben allzu gern den von Volkswagen aufgelegten Elfmeter verwandelt und unseren Diesel ausgelöscht, weil deren Gurkenantriebe um 400 Prozent ineffizienter sind als unsere. Und die so gar keine Ahnung von Verbrennungsmotoren habenden Chinesen ersticken in ihren Zehnmillionenmetropolen an Lärm und Abgas, weshalb sie logischerweise Elektroautos vorschreiben, ohne sich freilich darum zu kümmern, wie viel CO2 deswegen in ihren Kohlekraftwerken entsteht.

Solche Besserwisserei können wir natürlich nicht ernst nehmen, weil Selbstverteidigung der ewig gestrigen Dipl. Ing. Das Volk will gezwungen werden, wissen die Tagesthemen, make Germany Greta again. Deshalb: Keine Klimaanlage mehr in diesem Sommer, keine Heizung im Winter. In Stuttgart alle Straßen sperren. Autos und Flugzeuge und Pumpen zentral aus Berlin steuern mit Steuern, also noch höheren. Die holen wir uns aus den Einkommen der Ingenieure. Falls die dann nicht baden gegangen sind.