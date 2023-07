Mit hochgeklappter Kabine steht die weiße Zugmaschine von Iveco auf dem Bosch-Werksgelände im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach. Viele der vorbeifahrenden Lastwagen bremsen abrupt, schließlich deutet einen solches Geschehen im Straßenverkehr auf einen möglichen Motorschaden. Doch das italienische Schwergewicht hat keine Panne und nicht einmal einen klassischen Motor mit Einspritzdüsen für Dieselkraftstoff, wie sie in dieser Fabrik jedes Jahr hunderttausendfach gebaut werden. Wer nähertritt, sieht das auch, denn die dicken blauen und orangefarbenen Leitungen gäbe es bei einem Verbrenner nicht. Sie transportieren Wasserstoff in das auf dem Rahmen thronende Antriebsaggregat, ein Brennstoffzellensystem, und befördern den Strom weiter in Richtung Elek­tromotor und Pufferbatterie – ein Antriebsprinzip, mit dem Jules Verne bereits vor 150 Jahren Kapitän Nemo auf Reisen schickte.

Aus 800 einzelnen Brennstoffzellen, verteilt auf zwei Stapel, besteht das System im Kern, zahlreiche Komponenten wie das den Wasserstofffluss steuernde Ventil kommen hinzu, ein erheblicher Aufwand, einem Verbrennungsmotor durchaus vergleichbar. 200 Kilowatt leistet das Aggregat, und wer fragt, wie ein 40-Tonnen-Zug es damit den Brenner hinaufschaffen soll, wo heute das Doppelte im Einsatz ist, wird auf die niedrige Kon­stantleistung verwiesen. So benötigt ein voll beladener Sattelzug in der Ebene lediglich 110 Kilowatt, um eine Geschwindigkeit von 85 km/h zu halten, der Rest ist Reserve für Anfahren und Beschleunigen.

Die industrielle Serienfertigung hat begonnen

Im Brennstoffzellenlastwagen kommt die Reserve aus dem mitgeführten Akku, die Leistung aus einer 400-Kilowatt-Elektromaschine. Das alles wäre im normalen Bauraum von Motor und Getriebe unterzubringen, doch es sind noch fünf Tanks für 70 Kilo hochkomprimierten Wasserstoff an Bord, deshalb erhält der Laster einen „Rucksack“, so nennen die Ingenieure den circa einen Meter langen Technikaufbau hinter der Kabine. Ein reines Versuchsfahrzeug ist der Iveco übrigens nicht, er soll im kommenden Jahr, wie der nahezu baugleiche Nikola, an die ersten Kunden ausgeliefert werden.

500 Kilometer Reichweite hat der Truck, das Nachtanken dauert 20 Minuten, also etwa doppelt so lang wie an der Dieselzapfsäule. Auf der Straße werden diese Wasserstofflaster vorerst Seltenheitswert haben. Erst Ende des Jahrzehnts sollen sechsstellige Zahlen erreicht sein, schätzen die Bosch-Experten. Das liegt nicht nur am hohen Preis des Antriebs. Noch fehlt es an allem, aus Sicht des Transportunternehmers vor allem an einer hinreichenden Tankstelleninfrastruktur, aber auch an Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff erzeugt werden könnte.

20 Tonnen Wasserstoff je Stunde

Letzteres soll sich ändern, die weltweite Erzeugungskapazität im Jahr 2030 schätzt Bosch-Managerin Carola Ruse auf 120 bis 200 Gigawatt. Der Auftrag der Betriebswirtin: Elektrolyseanlagen zur Produktionsreife zu entwickeln, von denen jede einzelne ein Gigawatt Leistung erreicht, womit fast 20 Tonnen Wasserstoff je Stunde zu produzieren wären. Ruse setzt dabei, wie einige Wettbewerber auch, auf Niedertemperaturzellen mit einer Protonenaustauschmembran aus Kunststoff. Im Prinzip funktioniert ein solches System genau umgekehrt wie die Brennstoffzelle im Fahrzeug. Und tatsächlich hofft Bosch, daraus einen Vorteil zu ziehen, von Schweißnähten und Bohrlöchern ist die Rede, man könne halt Großserie und nun halt auch Wasserstoff.

Für dessen Produktion benötigt man stets reines Wasser, und das ist nicht immer dort, wo die Sonne besonders häufig scheint oder der Wind ständig weht. Deshalb bringt Bosch parallel eine neue Aufbereitungstechnik für Meerwasser an den Start, sie kommt ohne Filter aus, Strom und Wärme sind die Reinigungsmittel der Wahl, auf chemische Zusätze will man gänzlich verzichten. Die Anlagen sollen so ausgelegt werden, dass außer technisch reinem Wasser auch Trinkwasser gewonnen werden kann.

Mit der Herstellung ist es nicht getan, der Stoff muss an Bord des Lastwagens. Auf dem Weg dorthin ist er mehrfach zu verdichten, von 30 bar Ausgangsdruck am Elektrolyseur auf etwas mehr als jene 350 oder gar 700 bar im Tank. Wie energieeffizient die Kompressoren arbeiten und mit welchem Strom, beeinflusst die CO 2 -Bilanz jedes Transportkilometers. Das gilt auch für das Material, aus dem die Tanks gefertigt werden, üblicherweise handelt es sich derzeit um Kohlefasern. Die sind energieintensiv in der Herstellung und können nur schlecht rezykliert werden. Bosch stellte daher zylindrische Stahltanks zur Diskussion. Ein Forschungsprojekt habe gezeigt, dass der Werkstoff nicht versprödet, wenn man die richtige Legierung wählt.

Bis all diese Mühen sich tatsächlich in der Klimabilanz des Transportsektors widerspiegeln, dürften Jahre vergehen. Eine Abkürzung sieht Thomas Pauer, bei Bosch für den Energiebereich verantwortlich, im Wasserstoffmotor, einem Verbrenner, der auf reinen Wasserstoffbetrieb ausgelegt ist. Der Zulieferer fertigt die Einblasesysteme für solche Motoren und will damit vom kommenden Jahr an in Serie gehen. Der erste Kunde ist ein indischer Lastwagenhersteller.