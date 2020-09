Aktualisiert am

Messe Ifa in Zeiten von Corona : Flagge zeigen

An diesem Donnerstag beginnt die Internationale Funkausstellung in Berlin. Trotz Corona-Pandemie. Nur Fachbesucher können die Messe besuchen. Und vieles wird online stattfinden.

Fast 2000 Aussteller, 245.000 Besucher, ein Rekordanteil an internationalen Fachbesuchern, ein komplett ausverkauftes Messegelände – das waren die Eckdaten der Ifa, der großen Messe für Konsumelektronik und Hausgeräte, anno 2019. Davon bleibt in diesem Jahr nur die Erinnerung. Die 96 Jahre alte „Internationale Funkausstellung“, die seit 2005 offiziell nur noch Ifa heißt, steht 2020 steht ganz im Zeichen der Pandemie. Schon im April hatte der Berliner Senat die neuen Rahmenbedingungen gesetzt: An jedem Messetag dürfen höchstens 5000 Besucher auf das Gelände unter dem Funkturm.

Sollten die Veranstalter unter diesen Voraussetzungen überhaupt versuchen, irgendetwas Ähnliches wie eine Messe auf die Beine stellen? Oder sollten sie die Branchenaktivitäten dieser Saison lieber komplett über das Netz kommunizieren? Die Konkurrenzmesse CES in Las Vegas wird ihren Auftritt im Januar 2021 ausnahmslos ins Internet verlegen, angesichts der amerikanischen Corona-Situation ein plausibler Plan. Die Ifa-Macher versuchen einen anderen Weg: Sie wollen vom 3. bis zum 5. September Flagge zeigen – mit einem kleinen Format, das physisch nur registrierten Fachbesuchern und Journalisten zugänglich ist, streng nach den Senatsvorgaben kontingentiert.

Drei Elemente kristallisieren sich bisher als reale Ifa-Aktivitäten heraus: Die internationale Pressekonferenz der Messe wird an allen drei Tagen um Bühnenpräsentationen und Begleitausstellungen von Industriepartnern ergänzt. Drei Messehallen sind dafür vorgesehen. Zu den großen Namen in dieser Runde zählen LG, Miele, Bosch und Siemens Hausgeräte, Qualcomm, Hyundai Motor und der Netzausrüster Huawei. An allen drei Messetagen skizziert „Ifa Next“ Innovationszenarien mit rund 30 Ausstellern aus der Start-up-Szene und einem Bühnenprogramm aus über 40 Fachvorträgen, Diskussionsrunden und Kurzpräsentationen im Gründer-Wettbewerb.

Zu den Themen soll auch die Zukunft der Mobilität gehören, ein Aspekt, den die Ifa zuletzt mit der separaten zweitägigen Fachkonferenz „Shift Automotive“ abgedeckt hatte. Und schließlich: Für den Direktkontakt zwischen Industrie und Handel wird es spezielle Konferenz- und Ausstellungsräume geben. Schon am Vortag der Drei-Tage-Messe erörtert die Gfu, die industrielle Trägerorganisation der Ifa, mit ihrem Forum „Insights und Trends“ die Lage in schwierigen Zeiten: „Deutschland im Balanceakt zwischen Umdenken und Rückkehr zur Normalität“ heißt ihr Programm.

Für das große Publikum aber ist der virtuelle Part zweifellos der interessanteste: Pressekonferenzen, Keynotes, Fachdiskussionen – all dies soll live und als permanentes Video-Angebot im Portal „Ifa Xtended Space“ zu sehen sein. Darauf darf man gespannt sein: Wird es mehr als eine Ansammlung von Werbefilmchen? Entsteht hier vielleicht sogar ein kreativ gestalteter Prototyp virtueller Messeaktivitäten, der auch in Post-Corona-Zeiten Bestand hat? Demnächst wissen wir mehr.