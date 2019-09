VW-Chef Diess bei IAA : „Das Auto hat eine große Zukunft: Es wird sauber und sicher“

Volkswagen-Chef Herbert Diess fordert von der Politik, die Elektromobilität stärker aus dem Steuertopf zu subventionieren. Es sei wichtig, „dass die Elektromobilität auch bei Geringverdienern und Kleingewerben ankommt“, sagte er am Montagabend zum Auftakt der IAA in Frankfurt. „Gerade kleinere Autos, die elektrifiziert werden, sind in Zukunft überdurchschnittlich teurer.“

Diess schlug vor, das System der Kraftfahrzeugsteuer und die Besteuerung von CO2 neu zu regeln. „Elektrisches Fahren muss sich für den Bürger lohnen, sonst wird er sich nicht für diese saubere Mobilität entscheiden“, sagte der VW-Chef. Neben der niedrigeren Besteuerung von Elektrodienstwagen schlug er vor, die staatliche Förderung für E-Autos auch auf den Gebrauchtwagenmarkt auszuweiten. Zudem sollten der Staat, die Autokonzerne und die Stromkonzerne in einen „Mobilitätsfonds für Elektromobilität“ einzahlen, der kostenfreies Laden für Autos unter 20.000 Euro ermöglicht.

„In die Mitte der Gesellschaft“

Es hat einen Grund, dass der Volkswagen-Chef so deutlich nach mehr staatlichen Subventionen gerufen hat. Die Marke VW präsentierte auf der Automesse in Frankfurt ihren ID.3, das erste rein elektrische Auto von VW. Volkswagen setzt darauf, dass das neue Modell – wie Diess sagte – „das Elektroauto von der Nische in die Mitte der Gesellschaft bringt und für jeden erreichbar macht“.

Für die Marke Volkswagen ist der ID.3 Auftakt einer großen Elektrooffensive, in die der Konzern Milliarden investiert hat. Kein anderer Vorstandschef eines deutschen Autounternehmens treibt die Wende zur Elektromobilität mit so viel Wucht voran wie Diess. Die Ziele, die er auf der IAA nannte, sind ehrgeizig. Bis 2028 wolle Volkswagen fast 70 neue Elektroautos auf den Markt bringen, 22 Millionen Autos aller Konzernmarken sollen dann Elektroautos sein. „Das Gesicht unserer Flotte wird das nachhaltig verändern“, sagte Diess. In rund zehn Jahren werde in Europa und in China fast jedes zweite Konzernfahrzeug ein Elektro-Auto sein. „Kein anderer Traditionshersteller verfolgt einen so konsequenten Kurs wie wir.“

Getrieben wird VW dabei auch von den strengen Umweltvorgaben der EU, die von 2020 an eingehalten werden müssen. Nur wenn der Anteil an Elektroautos in der Flotte schnell wächst, lassen sich Milliarden-Strafzahlungen der Autounternehmen vermeiden.

„Wasserstoff erst in zehn Jahren“

Diess bekräftigte, dass es deswegen zum Elektroauto keine Alternative gebe. „Wasserstoff wird erst in zehn Jahren interessant“, sagte er. Stand heute gebe es für die Herstellung von Wasserstoff zu wenig Ökostrom, keine passende Infrastruktur und die Autos seien zu teuer. Der Elektroantrieb sei heute und bis auf weiteres die beste – weil energieeffizienteste – Möglichkeit, den CO2-Ausstoß auf null zu bringen. Vorausgesetzt, die Elektroautos fahren mit Ökostrom. „Deshalb sollten wir auch so schnell wie möglich aus der Energieerzeugung mit Kohle aussteigen“, forderte der Volkswagen-Chef. „Nur dann macht E-Mobilität Sinn!“

Diess ging auch auf sein Gespräch mit der Umweltaktivistin Tina Velo ein, die Sprecherin der Gruppe „Sand im Getriebe“ ist. Auf Initiative der Zeitung „Taz“ hatten die beiden am Montag im Netz darüber gestritten, ob das Auto Perspektiven habe. „Auch wenn es einige in ihrer Weltsicht nicht wahrhaben wollen: Das Auto hat eine große Zukunft“, erwiderte der VW-Chef. Es verliere seine negativen Eigenschaften. „Es wird sauber und sicher.“ Gleichzeitig erfülle es einen zeitlosen Wunsch, der die Menschen bewegt: Selbstbestimmung und Freiheit, Technik, Fortschritt und Wohlstand.

Als Chef eines überall auf der Welt aktiven Autokonzerns hielt er den deutschen Autogegnern entgegen, dass dieser Wunsch nach wie vor bestehe. „Das spüren wir jeden Tag, im Gespräch mit unseren Kunden auf der ganzen Welt“, sagte Diess. „In China, Südamerika, Afrika oder hier zu Hause.“

Tina Velo ist Sprecherin eines Bündnisses, das am ersten Besuchersonntag der IAA den Zugang zur Messe blockieren will und zu dem auch die globalisierungskritische Attac-Vereinigung gehört. Die Aktion richte sich gegen eine „hochgradig kriminelle Autoindustrie“ und ein „mafiös getricktes Konglomerat aus Konzernen und Politik“. Die Industrie müsse „radikal zurückgebaut“ und aus Innenstädten verbannt werden. Velo ist dabei nicht ihr richtiger Name, das Pseudonym habe sie gewählt, um sich vor Mord- und Vergewaltigungsdrohungen zu schützen, sagt sie.