Bosch-Chef Volkmar Denner : „Ich benutze ein Auto mit hocheffizientem Diesel-Motor“

Herr Denner, wie sind Sie eigentlich heute zur Arbeit gekommen?

Mein Anfahrtsweg zur Bosch-Zentrale ist 55 Kilometer lang. Deshalb leiste ich mir den Komfort, mich fahren zu lassen. Die Zeit nutze ich zum Arbeiten.

Wie sieht ihr CO2-Fußabdruck aus?

Der CO2-Ausstoß ist viel geringer als mit einem normalen Fahrzeug. Ich benutze ein Fahrzeug mit hocheffizientem Diesel-Motor, das mit sogenanntem C.A.R.E.-Diesel betankt wird. Das ist ein synthetischer Kraftstoff, der überwiegend aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt wird und die CO2-Emissionen um mehr als 60 Prozent reduziert. Wir haben außerdem ein Elektrofahrzeug, einen Jaguar I-Pace, angeschafft, das ich für Fahrten in der Stadt nutze.

Was wird sich durchsetzen: das E-Auto mit Akku oder mit Wasserstoffantrieb? Oder doch der Verbrenner mit alternativen Kraftstoffen?

Bosch hat eine klare Vision: die Mobilität der Zukunft wird emissionsfrei, unfallfrei und begeisternd sein. Mit unseren Innovationen können wir dazu beitragen, dass die Mobilität keinen nennenswerten negativen Beitrag auf das Klima und die Luft in den Städten hat, dass die Unfallzahlen durch Assistenzsysteme bis hin zum automatisierten Fahren gegen Null sinken und zugleich die Freude an der Mobilität erhalten bleibt. Dafür muss sie bezahlbar sein und das Leben der Menschen nicht nur erleichtern, sondern auch bereichern.

Aber mit welchem Antrieb?

Unser Szenario für das Jahr 2030 geht davon aus, dass es eine Vielzahl von Antrieben geben wird, wobei ein Viertel der Neufahrzeuge batterieelektrisch angetrieben wird. Anders gesagt: 75 Prozent der Autos werden dann noch immer einen Verbrennungsmotor haben. Darüber herrscht in der Autoindustrie weitgehend Konsens. Es besteht eine gesellschaftliche Verpflichtung, dass diese Verbrenner so wenig wie möglich zur Luftverschmutzung und zum Klimawandel beitragen. Wir haben vergangenes Jahr gezeigt, dass moderne Dieselfahrzeuge nahezu kein Stickoxid mehr ausstoßen. Immer mehr Fahrzeuge kommen auf den Markt, die im Realbetrieb extrem niedrige Stickoxid-Emissionen haben.

Wollen die Leute solche Erfolgsmeldungen nach dem Dieselbetrug noch hören?

Das ist tatsächlich ein Problem. Es herrscht viel Unsicherheit und das Vertrauen hat gelitten. Dafür trägt auch die Autoindustrie Verantwortung. Was den technischen Fortschritt betrifft, muss man wissen, dass es die Messtechnik, die solche Entwicklungserfolge ermöglicht, vor wenigen Jahren noch gar nicht gab. Der Mobilitätswandel braucht Technologievielfalt. Wir machen den klassischen Verbrenner so klimafreundlich wie möglich, natürlich auch um unser Geschäft dort abzusichern. Gleichzeitig setzen wir mit voller Kraft auf die Elektromobilität, die im langfristigen Mobilitätsmix eine dominierende Rolle spielen wird.

So ein Batterieauto ist im Alltag aber wenig komfortabel und viel teurer. Warum sollte sich das durchsetzen?

Unsere Prognosen gehen davon aus, dass die Elektromobilität stark zunehmen wird. Daher engagieren wir uns hier schon lange. Wir investieren jährlich 400 Millionen Euro in die Entwicklung emissionsfreier Mobilität, und inzwischen zeigt sich der Erfolg. Wir haben ein Auftragsvolumen von 13 Milliarden Euro in den Büchern. In China, dem größten Markt für Elektromobilität, sind wir im Personenwagen-Bereich der führende Anbieter.

