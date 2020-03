Schlusslicht : Home Office II

Aktualisiert am

Die zweite Woche im Homeoffice. Die Rasur der Männer ist nicht mehr das größte Problem. Und die ach so böse Industrie zeigt ihr freundliches Gesicht.

Was machen Männer, wenn auch noch die Baumärkte schließen? Bild: dpa

Montag. Die Bäckerin meint, dass die anzuglosen Männer unrasiert sind, sei langsam das kleinste Problem. Was machen die, wenn auch noch die Baumärkte schließen?

Dienstag. Auf der gesperrten Landebahn am Flughafen Frankfurt herrscht reger Rangierverkehr. Flugzeugschlepper reihen einen Airbus der Lufthansa an den anderen. Montag parkten 22 Großraumjets auf der Landebahn, heute aber nur 18. Etwa Entspannung? „Keine Sorge“, sagt einer der Mitarbeiter in zynischem Fatalismus, „die Bahn wird voll.“

Mittwoch. Die coronaverdächtige Bundeskanzlerin führt das Land den dritten Tag aus dem Homeoffice. Manche wünschen sich, auch der amerikanische Präsident zöge sich ins Homeovaloffice zurück. Donald Trump poltert, die (wirtschaftlichen) Folgen dürften nicht schlimmer werden als die Krise selbst, er packt verbal und finanziell die Bazooka aus, die Börse haussiert.

Donnerstag. Das Virus lässt sich zur Überraschung der Verharmloser nicht von den Börsenkursen beeindrucken. Italien, Spanien, zunehmend auch Frankreich melden erschreckend viele Tote. Die kürzlich noch als Weltvernichter titulierte und in den ewigen Shutdown verwunschene Industrie zeigt ihr anderes Gesicht. Spirituosenhersteller spenden Alkohol für Desinfektionsmittel, Autohersteller bauen Beatmungsgeräte, Modemarken nähen Masken und Kittel, Bosch präsentiert einen Covid-19-Schnelltest.

Freitag. Greta ist noch immer im Schulstreik. Dabei findet gar keine Schule mehr statt. Deshalb bestreikt sie jetzt den virtuellen Unterricht. Was keiner mehr merkt. In Deutschland zerlegt sich im rechten Flügelkampf eine Partei namens, namens, wie hieß die noch gleich?

Samstag. Die Bäckerin meint, dieser Karl habe schon recht gehabt. Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.