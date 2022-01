Bild: Motorbuch-Verlag

Der Gang der Geschichte

Das erste Elektroauto? 1898, ein elek­trogetriebener Kutschwagen, 40 km/h schnell und mit einer Reichweite von 40 Kilometern. Lastenräder? Schon vor dem Jahr 1900 beim Nürnberger Unternehmen Hercules zu haben. Mit der Geschichte dieses untergegangenen Traditionsherstellers, all jenen ein Begriff, die in den Fünfziger-, Sechziger-, Siebzigerjahren etwas mit Mopeds oder Kleinkrafträdern zu tun hatten, befasst sich akribisch und detailliert Leo Keller in seiner 224 Seiten starken, gut lesbaren, im Motorbuch-Verlag erschienenen Dokumentation „Hercules. Motorräder, die Geschichte machten“. Modelle, Technik, Sport und die wechselnden Eigentumsverhältnisse werden beleuchtet. Göttlich, wie so oft bei Büchern dieser Art, sind die alten Fotos und Werbeaufnahmen. Allein dafür lohnt sich die Investition von 30 Euro.lle.