Schlusslicht : Grüne Welle

Was am grünen Tisch erdacht wird, muss richtig sein. Dumm nur, wenn das Volk nicht mitzieht. Oder der Italiener.

Manchmal sind wir neidisch auf die Kollegen aus der Politik, während wir uns mit Technik und Wirtschaft herumschlagen müssen. Die SPD jagt ihre Vorsitzende Andrea Nahles vom Hof, die Grünen überholen in der Sonntagsfrage die Union, und Robert Habeck ist beliebter als die ehrendoktorgewürdigte Bundeskanzlerin, die auch kein Sommerinterview mehr geben möchte, wo vielleicht AKK stillgelegt wird. Da ist doch mal was los gewesen diese Woche, Fortsetzung garantiert.

Derweil ist am Autohimmel schon wieder alles vorbei. Hochzeit wollten Fiat und Chrysler und Renault und Nissan feiern, doch dann ist in Rom jemandem aufgefallen, dass der französische Staat am französischen Unternehmen beteiligt ist und deswegen im französisch-italienischen Verbund mitreden möchte, was der Italiener schon reihenfolglich inakzeptabel findet, mithin einen italienisch-französischen Verbund fordert, aber ohne Franzosen. In dem Beziehungsstress ist fast untergegangen, dass Ford in Großbritannien die Läden runterlässt, weil das mit dem Brexit sich bald länger hinzieht als der Berliner Flughafen.

Wenigstens ist auf den Brüsseler Apparat Verlass. Der produziert unbeirrt Richtlinien für eine prosperierende Zukunft, zum Beispiel mit Elektromobilität. Gut, auf dem Weg sind kleinere Kollateralschäden hinzunehmen wie der Verlust von ein paar zehntausend Arbeitsplätzen, aber was am grünen Tisch erdacht wird, muss richtig sein. Opel zeigt, wie es geht, der Volkselektriker Corsa wird schon für 30.000 Euro zu haben sein. Weil das die Masse der Menschen womöglich etwas stramm findet, greift der Bundesverkehrsminister in die Schatulle und verdoppelt seinen Einsatz, also fast seinen, den des Steuerzahlers. Aber der wird ja entlastet. Hat die große Koalition versprochen. Die kümmert sich bestimmt. Sobald sie mit sich selbst fertig ist.