E ine Frau mit langen Haaren und Wickelkleid tänzelt barfuß und versonnen. Auf einem Schotter­streifen wickelt eine Mutter ihr Zweijähriges. Zwei Väter und drei Kinder, alle Hand in Hand, rennen in Richtung Bühne. „Be sure to wear flowers in your hair“, so könnte es sich Ende der Sechzigerjahre angefühlt haben. Dann fällt der Blick auf Messehallen, Pappaufsteller, Bratwurststände und holt den Besucher in die Gegenwart. Gefeiert wird hier nicht ein Lebensgefühl, sondern ein Industrieprodukt. Oder eigentlich doch umgekehrt? Millionenfach gefertigt. Volkswagen lädt zum Bus-Festival nach Hannover.

6000 Bullifahrer sind dem Ruf gefolgt, mit Sack und Pack kommen sie, die meisten aus Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland, vor allem Polen und Tschechen sind stark vertreten. Anders als auf einem Oldtimertreffen sind nicht alle Fahrzeuge in gutem Zustand, einigen sprießt der Rost aus den Fugen, „originalgetreu restauriert“ ist für viele kein erstrebenswertes Ziel, „originell umgebaut“ schon eher. Und längst nicht jeder Bus ist alt. Vor allem Familien rollen in aktuellen Modellen auf den Platz, ausgeschlossen wird keiner, weder der Normalo noch der Freak. Nur, ein VW-Bus muss es schon sein, der kleine Caddy California und der Gran California auf Basis des Lieferwagens Crafter sind geduldet, Modelle anderer Marken explizit unerwünscht.