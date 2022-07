Aktualisiert am

Internet per Glasfaser

Internet per Glasfaser :

Internet per Glasfaser : Zwei Millimeter Zukunft

Zwanzig Prozent Wachstum allein in den ersten Monaten dieses Jahres: Das hört sich nicht nur gut an, sondern das ist tatsächlich der Indikator für einen Wendepunkt des deutschen Breitbandausbaus. Im Vergleich mit dem Vorjahr wuchs die Zahl der Glasfaseranschlüsse in Deutschland sprunghaft. Mittlerweile sind 10 Millionen verfügbar, indes wird nur ein Drittel tatsächlich genutzt.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Der Internetanschluss erreicht das Gigabit-Tempo, fraglos eine Zäsur, nachdem in den vergangenen Jahren die Klagen über den langsamen Netzausbau dominierten. 2022 könnten drei Viertel der deutschen Haushalte einen Gigabit-Anschluss nutzen, denn weitere 35 Millionen Kabelanschlüsse mit dieser Geschwindigkeit stehen ebenfalls bereit. Auch hier wird aber nur ein Drittel tatsächlich genutzt, und es gibt eine weitere Einschränkung: Lediglich 18 Prozent der Haushalte mit gigabitfähigem Anschluss buchen auch tatsächlich einen Tarif mit entsprechender Bandbreite.