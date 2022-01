Bild: Volkswagen

Widerständler

Der VW E-Up ist kein Auslaufmodell mehr. Nachdem sich der Kleinwagen trotz aller Ankündigungen, ihn nicht mehr zu bauen, immer weiter blendend verkauft hat, ist VW nun bereit, für den E-Up wieder Bestellungen anzunehmen. VW hat das intern schon an seine Händler kommuniziert und jetzt bestätigt. Der Listenpreis des VW E-Up wird künftig bei rund 25.500 Euro liegen, was nach Abzug der Förderprämie für den Endverbraucher einen Preis von rund 17.000 Euro ergibt. Die elektrische Normreichweite beträgt knapp 260 Kilometer. Nicht wiederbelebt werden dem Vernehmen nach die baugleichen Seat Mii und der Škoda Citigo. Der E-Up hat sich 2021 in der Elektroauto-Rangliste in Deutschland mit 30.797 Neuzulassungen hinter dem Tesla Model 3 auf den zweiten Platz vorgearbeitet und den neuerenVW ID.3 auf Rang drei verwiesen.fbs.