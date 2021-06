Bild: Hersteller

Vom hohen Ort

Klappmesser gibt es viele. Wenn man auf echte Handarbeit und lange Tradition steht, kommt man an einem Exemplar von Forge de Laguiole nicht vorbei. In dem Unternehmen aus Frankreich gehen die Messer nicht durch viele Hände. Ein Schmied setzt sie ebenso wie die Korkenzieher Stück für Stück zusammen. Das Alto Braco („Hoher Ort“) erinnert an die traditionelle Urform. Der Griff ist aus Buron-Eiche und wie immer mit dem christlichen An­dreaskreuz verziert. Die Klinge ist zehn Zentimeter lang, sodass das Messer aufgeklappt auf etwas mehr als 22 Zentimeter kommt. Forge bietet zwei Ausführungen an: mit vollem Griff oder diesen eingefasst mit zwei Backen. Das Alto Braco ist limitiert auf 250 Stück pro Sorte. Mit vollem Griff kostet es 313 Euro. Wer sich für die Zwei-Backen-Variante entscheidet, zahlt 222 Euro.made.