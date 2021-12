Bild: Hersteller

WMF Perfection 880L

Ausgekocht

Wie wäre es mit asiatischem Fondue an Silvester? Freunde oder Familie könnten sich im kleinen Kreis um den Lono Hot Pot & Steam für 170 Euro versammeln. Dann köchelt in dem Topf, der aus zwei Kammern besteht, Brühe oder Fond, die Gemüse oder Fleisch garen. Fondue-Stimmung kommt auf, wenn die Gäste noch zwei Körbchen hineinhängen, in denen Teigtaschen oder Garnelen kurz Hitze abbekommen, bevor abermals bestückt wird. Oder die Runde entscheidet sich gemeinsam für Fisch, der in dem Dampfgaraufsatz gedünstet wird. Wenn er gart, bleibt der Topf verschlossen. Das Timing dürfte entscheidend sein, damit es keinen Stress an Silvester gibt. made.